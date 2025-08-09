نازون در تهران؛ شکار استقلال رسید
مهاجم هائیتیایی با استقبال گرم مسئولان استقلال در فرودگاه امام خمینی(ره) حاضر شد، اما هواداران آبی باید برای دیدن اولین بازی او در سوپرجام صبر کنند.
به گزارش ایلنا، دقایقی پیش، داکنز نازون، گلزن هائیتیایی فصل گذشته کایسریاسپور ترکیه، با پروازی از استانبول در فرودگاه امام خمینی(ره) تهران فرود آمد و توسط هیئتی از مسئولان باشگاه استقلال مورد استقبال قرار گرفت
این مهاجم ۳۱ ساله که با قراردادی ۹۰۰ هزار یورویی به جمع آبیپوشان پیوسته، پس از یک فصل و نیم درخشان در سوپرلیگ ترکیه، حالا آماده نوشتن فصل جدیدی از کارنامه ورزشی خود در لیگ برتر ایران است. نازون در فصل گذشته با ۱۲ گل و ۷ پاس گل، عنوان بهترین گلزن و سازنده بازیهای کایسریاسپور را به خود اختصاص داده بود.
برنامهریزی شده است که این بازیکن فردا پس از انجام مذاکرات نهایی و معاینات پزشکی، قرارداد خود را به صورت رسمی با استقلال امضا کند. انتقال نازون پس از هفتهها مذاکره فشرده و حل مشکلات اداری از جمله صدور ویزای همسرش نهایی شده است.
با این حال، هواداران استقلال نباید انتظار حضور نازون را در بازی حساس سوپرجام مقابل تراکتور داشته باشند. بر اساس قوانین فدراسیون فوتبال، ثبت قرارداد بازیکنان باید حداقل ۴۸ ساعت قبل از مسابقات رسمی انجام شود که این امر برای نازون میسر نیست.
به این ترتیب، اولین تجربه رسمی این مهاجم در ترکیب استقلال به احتمال زیاد به هفته اول لیگ برتر و دیدار مجدد با تراکتور موکول خواهد شد. این در حالی است که مسئولان باشگاه امیدوارند نازون بتواند همان تأثیرگذاری که در ترکیب کایسریاسپور داشت را برای تیم آبیپوشان نیز به ارمغان آورد.
حالا همه چشمها به مراسم رونمایی رسمی از این بازیکن و اولین حضور او در تمرینات تیم دوخته شده است. نازون که یکی از مهمترین و پرهزینهترین خریدهای استقلال در فصل نقل و انتقالات تابستانی محسوب میشود، قرار است در خط حمله تیم ساپینتو نقش آفرینی کند.