آخرین آزمون آرسنال پیش از شروع فصل؛ جدال با اتلتیک بیلبائو در جام امارات

به گزارش ایلنا، شاگردان میکل آرتتا پس از دو شکست پیاپی مقابل تاتنهام و ویارئال، امیدوارند با نمایشی بهتر، روند ناکامی‌ها را متوقف کرده و با روحیه‌ای مناسب وارد لیگ برتر شوند.

این دیدار، فرصتی ویژه برای ویکتور گیوکرش، خرید تابستانی توپچی‌ها، خواهد بود تا اولین گل خود با پیراهن آرسنال را به ثمر برساند. در سوی مقابل، نیکو ویلیامز که در تابستان یکی از اهداف نقل‌وانتقالاتی آرسنال بود، پس از تمدید قراردادش با بیلبائو، امشب برابر این تیم به میدان خواهد رفت.

ترکیب آرسنال: رایا، تیمبر، سالیبا، گابریل، کالاتفیوری، زوبی‌مندی، دکلان رایس، اودگارد، ساکا، گیوکرش، مارتینلی

نیمکت: کپا، روخاس، وایت، موسکیرا، کیویور، زینچنکو، لوئیس-اسکِلی، نرگارد، لوکونگا، مری‌نو، مدوئکه، نوانری، نلسون، هاورتس

آرتتا برای این مسابقه شش تغییر در ترکیب اصلی ایجاد کرده است؛ یورین تیمبر، گابریل و ریکاردو کالاتفیوری به جای بن وایت، یاکوب کیویور و مایلز لوئیس-اسکلی در خط دفاع بازی می‌کنند. در میانه میدان، مارتین زوبی‌مندی، دکلان رایس و مارتین اودگارد جایگزین کریستین نرگارد، میکل مری‌نو و ایتن نوانری شده‌اند.

کای هاورتس و لئاندرو تروسار پس از رفع مصدومیت‌های جزئی، آماده بازگشت هستند، اما گابریل ژسوس به دلیل پارگی رباط صلیبی همچنان چند ماه از میادین دور خواهد بود.

این مسابقه، آخرین محک جدی توپچی‌ها پیش از دیدار حساس هفته نخست لیگ برتر برابر منچستریونایتد خواهد بود.

