بازگشت غیرمنتظره مجتبی جباری به فوتبال

به گزارش ایلنا، حضور مجتبی جباری، سرمربی سابق استقلال، در ورزشگاه دستگردی برای تماشای بازی دوستانه بین تیم‌های فولاد خوزستان و خیبر خرم‌آباد، توجه بسیاری را به خود جلب کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که جباری اخیراً اعلام کرده بود پیشنهادی برای مربیگری ندارد و فعلاً برنامه‌ای برای بازگشت به این عرصه ندارد.

جباری که سابقه قهرمانی با استقلال در جام حذفی را در کارنامه دارد، بازی دوستانه روز پنجشنبه را از نزدیک تماشا می‌کرد. حدود سه هفته پیش، او در مصاحبه‌ای صریح گفته بود که هیچ پیشنهادی برای مربیگری دریافت نکرده و با وجود علاقه به بازگشت به دنیای مربیگری، فعلاً برنامه‌ای در این زمینه ندارد.

جدایی جنجالی جباری از استقلال در پایان فصل گذشته، همچنان در کانون توجهات است. زمانی که او هنوز هدایت تیم را بر عهده داشت، مدیران استقلال به صورت علنی از احتمال به کارگیری سرمربی خارجی در فصل آینده خبر دادند. این موضوع باعث ناراحتی جباری شد و او جدایی خود را به همین دلیل اعلام کرد. جباری پیش از این نیز تاکید کرده بود که پیشنهاد همکاری به عنوان دستیار در کنار مربی خارجی را رد کرده است.

با توجه به اظهارات اخیر جباری و حواشی پیرامون جدایی‌اش از استقلال، حضور او در ورزشگاه دستگردی برای تماشای یک بازی دوستانه، سوالات و گمانه‌زنی‌های زیادی را در میان علاقه‌مندان به فوتبال ایجاد کرده است.

انتهای پیام/