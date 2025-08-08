خبرگزاری کار ایران
محسن فروزان به مس رفسنجان پیوست

محسن فروزان به مس رفسنجان پیوست
سنگربان باتجربه و عضو فصل گذشته شمس آذر قزوین، پس از توافق با مدیران باشگاه مس رفسنجان، قرارداد خود را با این تیم امضا کرد.

به گزارش ایلنا، محسن فروزان، دروازه‌بان نام‌آشنا و باتجربه فوتبال ایران که فصل گذشته پیراهن شمس آذر قزوین را بر تن داشت، پس از مذاکرات نهایی و تأیید کادر فنی، با مدیران باشگاه مس رفسنجان به توافق رسید و قرارداد خود را با این تیم امضا کرد.

فروزان که سال‌ها تجربه حضور در لیگ برتر را دارد، در کارنامه خود بازی برای تیم‌های مطرحی چون تراکتور تبریز، استقلال تهران، گل‌گهر سیرجان و ذوب‌آهن اصفهان را ثبت کرده و یکی از چهره‌های شاخص درون دروازه فوتبال ایران به شمار می‌رود.

مس رفسنجان با جذب این گلر باتجربه، به دنبال تقویت خطوط پشتی خود برای فصل پیش‌رو است و امید دارد حضور فروزان بتواند امنیت بیشتری به ساختار دفاعی تیم ببخشد.

