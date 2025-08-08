فداکاری بنجامین ششکو برای پیوستن به منچستریونایتد
ستاره اسلوونیایی با کاهش دستمزد و چشمپوشی از کمیسیون مدیربرنامههایش، انتقالش به الدترافورد را قطعی کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه منچستریونایتد با باشگاه آلمانی لایپزیش برای جذب بنجامین ششکو به توافق نهایی رسید. این انتقال به ارزش ۸۵ میلیون یورو (۷۳.۷ میلیون پوند/۱۰۰ میلیون دلار) انجام میشود و تستهای پزشکی و امضای قرارداد تا سال ۲۰۳۰ طی ۷۲ ساعت آینده انجام خواهد شد.
ششکو که مورد توجه جدی نیوکاسل هم بود، در نهایت پیشنهاد این باشگاه را رد کرد تا پیراهن یونایتد را به تن کند.
اسکای آلمان گزارش داده برای نهایی شدن این انتقال، مهاجم ۲۲ ساله از بخشی از دستمزد خود گذشت و مدیربرنامههایش، الویس باسانوویچ نیز از بخشی از کمیسیون خود صرف نظر کرد. این اقدام باعث شد توافق با یونایتد به سرانجام برسد.
بر اساس این توافق، دو باشگاه منچستریونایتد و لایپزیش یک دیدار دوستانه در آلمان برگزار خواهند کرد که حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون یورو درآمد برای لایپزیش خواهد داشت. همچنین بند فروش مجدد نیز در قرارداد گنجانده شده است.
ششکو پس از انجام معاینات پزشکی به اردوی پیشفصل یونایتد ملحق میشود و لایپزیش نیز مبالغ توافقشده را بهصورت اقساط دریافت خواهد کرد.