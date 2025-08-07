جنگ بارسلونا با ترشتگن علنی شد
گزارشها از خشم شدید مدیران بارسلونا نسبت به دروازهبان آلمانی حکایت دارد و باشگاه تصمیم گرفته بازوبند کاپیتانی را از مارک آندره تراشتگن پس بگیرد.
به گزارش ایلنا، تنش میان مارک آندره تراشتگن و باشگاه بارسلونا وارد مرحله تازهای شده است. روزنامه موندو دپورتیوو مدعی شد که در تمرین فردای بارسا، بازوبند کاپیتانی رسماً از تراشتگن گرفته خواهد شد؛ تصمیمی که به دنبال اختلافات اخیر میان این بازیکن و مدیران باشگاه اتخاذ شده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که تراشتگن از امضای گزارش پزشکی مربوط به عمل جراحیاش خودداری کرد. این گزارش برای ثبت یک بازیکن جدید به جای او در فهرست بارسا ضروری بود و باشگاه قصد داشت آن را به لالیگا ارائه دهد تا غیبت چهارماهه او بهصورت رسمی تأیید شود. با این حال، امتناع دروازهبان آلمانی باعث شد روند اداری متوقف بماند و بارسا در مضیقه قرار بگیرد.
در ابتدا دکو، مدیر ورزشی باشگاه، تلاش کرد با تراشتگن به توافق برسد، اما واکنش این بازیکن که خود را نادیده گرفتهشده میدانست، خشم دکو را برانگیخت. در ادامه، خوان لاپورتا شخصاً وارد ماجرا شد و حالا طبق گزارش موندو دپورتیوو، خود او خواهان سلب کاپیتانی از تراشتگن شده است.
این در حالی است که شبکه TV3 روز گذشته مدعی شده بود هانسی فلیک با هماهنگی باشگاه با تراشتگن تماس گرفته و پایان دوران کاپیتانی او را اعلام کرده است، اما موندو این روایت را رد میکند و میگوید تصمیم نهایی فقط امروز گرفته شده و فردا رسماً به بازیکنان اعلام خواهد شد.
باشگاه بارسلونا معتقد است که رفتار سرسختانه تراشتگن میتواند هم از نظر مالی و هم از نظر فنی آسیب جدی به تیم وارد کند. از نگاه مدیران، بازیکنی که با باشگاه خود بر سر چنین موضوع حساسی به اختلاف میخورد، دیگر شایسته بستن بازوبند کاپیتانی نیست.