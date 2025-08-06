داوران سریآ تصمیمات VAR را در ورزشگاه اعلام میکنند
رئیس کمیته داوران ایتالیا میگوید داورانی که کمتر به فناوری وابسته باشند، پاداش میگیرند.
به گزارش ایلنا، جانلوکا روکّی، رئیس کمیته داوران سریآ، اعلام کرد که از فصل جدید فوتبال ایتالیا، داوران پس از بررسی VAR، تصمیم نهایی را در ورزشگاه بهصورت زنده اعلام خواهند کرد؛ روندی مشابه آنچه در جام باشگاههای جهان شاهدش بودیم.
این تغییر مهم با تأیید هیئت بینالمللی فوتبال (IFAB) اجرایی میشود و در کنفرانس آغاز فصل جدید سریآ بهطور رسمی اعلام شد. آنتونیو زاپی، رئیس اتحادیه داوران فوتبال ایتالیا نیز در این مراسم حضور داشت.
این سیستم پیشتر در نیمهنهایی و فینال کوپا ایتالیا در فصل گذشته آزمایش شد، هرچند در آن بازیها نیازی به اعلام تصمیم VAR پیش نیامد.
همچنین در تابستان امسال نیز در جام باشگاههای جهان استفاده شد و حالا بهعنوان بخشی دائمی از فصل ۲۶-۲۰۲۵ سریآ در نظر گرفته شده است.
ایتالیا در میان پنج لیگ برتر اروپا، نخستین کشوری نیست که چنین اقدامی را عملی میکند؛ چرا که در ماه ژانویه، استوارت اتول در جریان دیدار تاتنهام و لیورپول در جام اتحادیه انگلیس، اولین داوری بود که تصمیمات VAR را از طریق بلندگو در ورزشگاه توضیح داد.
روکّی در این باره گفت:«داور تصمیم نهایی پس از دخالت VAR را مستقیماً در ورزشگاه و از طریق تلویزیون اعلام خواهد کرد. این قدمی مهم در راستای شفافسازی است که سالها برایش تلاش کردیم. حالا این توضیحات در لحظه، در برابر دیدگان همه اعلام میشود.»
او افزود:«ما باید در انتقال پیام بسیار حرفهای باشیم؛ از واژگان و جملات یکدستی استفاده خواهیم کرد، اما طبیعی است که هر داور، بسته به شخصیت و سبک گفتارش، تفاوتهایی در اجرا خواهد داشت. ما بهطور ویژه برای آموزش ارتباطی داوران تلاش خواهیم کرد. هنوز فرمول کاملاً ثابتی برای متن این توضیحات نداریم، اما مهمترین اصل، کیفیت ارتباط با تماشاگران است نه مدت زمان یا محدودیتهای سختگیرانه.»
روکّی همچنین تأکید کرد که داورانی که بدون وابستگی به فناوری، در زمین تصمیمگیری کنند، مورد تشویق قرار خواهند گرفت:«بهترین داوران، آنهایی هستند که خودشان مسئولیت میپذیرند، نه اینکه همه چیز را به تکنولوژی بسپارند. استفاده از VAR باید هوشمندانه و بهموقع باشد، اما نباید مسئولیت قضاوت را از دوش داوران بردارد. این موضوع بهویژه برای داوران جوان بسیار حیاتی است و ما همچنان بر آن تأکید خواهیم داشت.»