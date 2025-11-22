مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان:
آغاز شبکه جمعآوری فاضلاب در مسکن ملی شهرک فرهنگیان
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از آغاز اجرای شبکه جمعآوری فاضلاب در پروژه مسکن ملی ۴۸۰ واحدی شهرک فرهنگیان خبر داد.
به گزارش ایلنا از همدان، فرهاد بختیاریفر اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بیش از 70 میلیارد ریال اجرا میشود.
بختیاریفر با بیان اینکه در این پروژه، ۲ هزار متر لولهگذاری شبکه فاضلاب در اقطار ۲۵۰ و ۳۱۵ میلیمتر و با لولههای پلیاتیلن کاروگیت انجام میشود، تصریح کرد: اجرای این شبکه فاضلاب، مسیر بهرهبرداری از واحدها و اسکان متقاضیان را هموار میکند.
وی با اشاره به اینکه تکمیل زیرساختهای آب و فاضلاب در پروژههای نهضت ملی مسکن از اولویتهای این شرکت است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس، زیرساختهای آب و فاضلاب در شهرک بهشتی نیز ایجاد شده و عملیات اجرایی شبکه فاضلاب در کوی پرواز نیز در حال انجام است و با سرعت مطلوب ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان در پایان بیان کرد: گزارش پیشرفت این پروژهها بهصورت مستمر در جلسات شورای تأمین مسکن به استاندار ارائه میشود تا روند اجرا با نظارت دقیق و بدون وقفه پیگیری شود.