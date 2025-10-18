استان همدان پیشتاز در جذب کود اوره کشاورزی در کشور
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، اعلام کرد در راستای تغذیه بهینه گیاهی و افزایش بهره وری ، این استان از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۱ مهرماه، از مجموع ۱۰۷٬۸۰۸ تن سهمیه تخصیصی کود اوره، موفق به جذب و توزیع 63000 تن شده است. این میزان جذب معادل 58/5 درصد از سهمیه تخصیصی بوده و استان همدان را در صدر جدول جذب کود اوره در کشور قرار داده است.
به گزارش ایلنا ازهمدان، بهروز الیاسی گفت: بر اساس آمار منتشرشده از سوی دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، عملکرد استان همدان در جذب حداکثری کود اوره، نتیجه همکاری مؤثر میان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شبکه توزیع و بهرهبرداران بخش کشاورزی استان است.
الیاسی با اشاره به نقش کلیدی کود اوره در افزایش بهرهوری محصولات کشاورزی گفت: «تأمین بهموقع و توزیع هدفمند نهادههای کشاورزی از جمله کود اوره، نقش مهمی در ارتقای عملکرد مزارع و باغات استان دارد. خوشبختانه کشاورزان همدانی با استقبال از برنامههای حمایتی، در جذب سهمیهها مشارکت فعال داشتهاند.»
وی همچنین افزود: «برنامهریزی دقیق، نظارت مستمر و تعامل سازنده با سازمان جهاد کشاورزی از عوامل کلیدی در تحقق این دستاورد بودهاند و امیدواریم این روند تا پایان سال ادامه یابد.»
الیاسی در پایان افزود کود اوره توزیعشده در استان به صورت یارانهای در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. کشاورزان تنها ۴۴ درصد از قیمت تمامشده این کود را پرداخت میکنند و ۵۶ درصد باقیمانده توسط دولت به عنوان یارانه تأمین میشود.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تاکید کرد:این سیاست حمایتی در راستای تقویت تولیدات کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی کشور اجرا شده و نقش مهمی در کاهش هزینههای تولید برای کشاورزان دارد.