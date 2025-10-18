۱۱۰ واحد تجاری رایگان در اختیار تولیدکنندگان بومی

به گزارش ایلنا از همدان، معصومه باقری روز شنبه در کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان اظهار کرد: این طرح «اولین بار» است که در سطح استان همدان و حتی بسیاری از استان‌های کشور عملیاتی می‌شود و این واحدهای تجاری در یکی از مراکز تجاری اداری تهران به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد؛ فاز اول این حمایت به مدت ۶ ماه و سپس به مدت یک سال ادامه خواهد داشت.

وی گفت: پس از اعلام فراخوان و برگزاری سه جلسه با دستگاه‌های متولی و معاونان فرمانداری‌ها، از مجموع ۲۶۰ متقاضی ثبت‌نام کننده، ۱۳۶ نفر واجد شرایط شناخته شدند.

باقری افزود: تاکنون حدود ۴۰ نفر از این متقاضیان واحدهای تجاری خود را تحویل گرفته‌اند و مابقی نیز در مراحل پایانی دریافت محل استقرار خود هستند.

معاون امور اقتصادی استاندار همدان از تدوین هشت طرح بزرگ عمرانی در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: این پروژه‌ها شامل مسیرهای ارتباطی، مجموعه‌های ورزشی و مناطق گردشگری هستند که با هدف جذب مشارکت بخش خصوصی، ایجاد رونق اقتصادی و جذب سرمایه در استان، آماده ارائه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده‌اند.

سید مجتبی حسینی اظهار کرد: علاوه بر این هشت پروژه اصلی، مطالعات امکان‌سنجی برای ۳۸ فرصت سرمایه‌گذاری کلان دیگر نیز به اتمام رسیده است که در مجموع یک هزار و ۹۲۳ طرح در مراحل مختلف آماده‌سازی مطالعاتی قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: پروژه‌های هشت‌گانه جدید که آماده واگذاری به بخش خصوصی شده‌اند شامل، مسیر گنج‌نامه به تویسرکان،مسیر حیدره تا امامزاده محسن، سالن ورزشی تختی، بزرگراه علیصدر، ورزشگاه شهید شمسی‌پور، منطقه گردشگری تپه اکباتان، منطقه گردشگری سد گرین و مسیر لالجین به بهار است.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج پیمایش ملی سنجش میزان رضایت مردم از خدمات دستگاه‌های اجرایی دولتی اشاره کرد و گفت: این پیمایش توسط مرکز معتبر افکارسنجی (ایسپا) انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این پیمایش میدانی که بر اساس مدل‌های علمی و با حجم نمونه‌گیری یک هزار و ۴۳۵ نفر انجام شده، استان‌های همدان و قم به طور مشترک توانسته‌اند رتبه اول رضایت مردم از خدمات دستگاه‌های اجرایی را کسب کنند و استان فارس در رتبه بعدی قرار دارد.

معاون استاندار با تأکید بر لزوم حفظ و ارتقا این موفقیت، متذکر شد: با توجه به دستور استاندار مبنی بر ارزیابی مجدد در ۶ ماهه دوم سال، دستگاه‌های اجرایی باید با تمرکز بیشتر بر ارائه خدمات بهتر، این رتبه را حفظ کرده و ارتقا دهند.

انتهای پیام/