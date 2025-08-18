فرمانده انتظامی استان همدان:
دستگیری بیش از 1500 اتباع بیگانه غیر مجاز در استان
ثبت هفت میلیون تردد در استان همدان در ایام اربعین
فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه استان همدان از استانهای ممنوعه در حوزه اتباع بیگانه است، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۵۴ درصد افزایش در دستگیری اتباع بیگانه غیرمجاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتهایم و بیش از ۱۵۰۰ نفر دستگیر و از استان طرد شدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، سردار حسین نجفی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در ایام اربعین بیش از هفت میلیون تردد در استان همدان ثبت شد، هیچ مورد تصادف منجر به فوتی گزارش نشد، ادامه داد: همکاران ما در ایام اربعین مجاهدانه تلاش کردند و بیش از ۲۲ هزار خدمت در حوزه گذرنامه زائران در سطح استان ارائه شد.
نجفی ادامه داد: در حوزه تصادفات نیز از ابتدای سال تاکنون ۹ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتهایم که این موضوع منجر به کاهش ۶۵۳ مصدوم در استان شده است.
وی با اشاره به وضعیت امنیتی استان، افزود: در حوزه سرقت، قدردان مردم هستیم چراکه با خودمراقبتی به پلیس کمک کردند و نتیجه آن کاهش ۱۴ درصدی سرقت در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده که اقدامی بینظیر است.
فرمانده انتظامی استان همدان خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد پروندههای تشکیلشده با مداخله مشاوران پلیس به صلح و سازش منجر شده که اقدامی مؤثر در کاهش تنشها و پروندههای قضایی است.
فرمانده انتظامی استان همدان گفت: سوابق کیفری متقاضیان فعالیت در ناوگان حملونقل اینترنتی از جمله رانندگان اسنپ بهصورت متمرکز از طریق بانک اطلاعاتی پلیس آگاهی بررسی میشود و در صورت وجود سوءپیشینه، حساب کاربری فرد غیرفعال خواهد شد.
وی اظهار کرد: فرآیند بررسی صلاحیت رانندگان ناوگان حملونقل عمومی و تاکسیهای اینترنتی بهصورت سیستمی انجام میشود و بانک اطلاعاتی مرتبط از تهران ارسال میشود. در این مرحله، سوابق کیفری افراد بهطور کامل از طریق سامانه پلیس آگاهی بررسی و ارزیابی اولیه می شود.
وی تصریح کرد: براساس این روند، برخی رانندگان پس از ثبت نام در سامانه اسنپ، حدود یک هفته بعد با غیرفعال شدن حساب کاربری خود مواجه میشوند و برای پیگیری موضوع به اداره نظارت بر اماکن عمومی مراجعه میکنند. علت اصلی این موضوع وجود سوءسابقه در سوابق کیفری افراد است و از ادامه فعالیت محروم شدهاند.
وی ادامه داد: با این حال، پرونده رانندگانی که حساب آنها به دلیل سوءسابقه غیرفعال شده، در کمیسیونهای مربوطه مجدداً مطرح میشود و صلاحیت آنها دوباره مورد بررسی قرار میگیرد. چنانچه کمیسیون، صلاحیت فرد را تأیید کند، حساب کاربری او فعال شده و راننده میتواند دوباره به ناوگان حملونقل عمومی بازگردد.
وی با اشاره به توطئههای دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمنان سالهاست که با تمام وجود علیه جمهوری اسلامی کار میکنند. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، سه قاره علیه ما بودند و حتی دوستانی که انتظار داشتیم پای کار نیامدند، اما دشمن در همان لحظه نخست فرماندهان و سرداران جنگ را به شهادت رساند و اگر این شرایط برای کشوری دیگر اتفاق میافتاد، بیش از ۲۴ ساعت دوام نمیآورد.
نجفی با اشاره به همراهی مردم در بزنگاههای تاریخی، گفت: امروز روزانه چهار هزار تماس با پلیس در استان برقرار میشود اما در جنگ ۱۲ روزه، تنها در یک روز ۲۵ هزار تماس از سوی مردم با پلیس برقرار شد که نشان از همراهی، دقت و ریزبینی مردم داشت. برگ برنده ما در این جنگ مردم بودند، دشمنان مردم ایران را نمیشناختند و به همین دلیل شکست مفتضحانهای خوردند.