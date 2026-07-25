تقدیر معاون رئیس جمهور از مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

به گزارش ایلنا از بندرعباس، سید احمد موسوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از مهندس وحید قانعی فرد، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس تقدیر کرد.

این تقدیر علاوه بر همراهی همیشگی مجموعه عظیم شرکت نفت ستاره خلیج فارس با ایثارگران به پاس اقدامات ارزشمند در خدمت رسانی به جامعه معزز ایثارگری در جنگ تحمیلی رمضان و حضور در طرح ملی نهضت دیدار صورت گرفت.

این تقدیر با اهدای لوح به مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در شورای ترویح و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان هرمزگان با حضور نمایندگان مردم هرمزگان، استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی انجام پذیرفت.

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