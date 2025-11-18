از روایت پیشرفت تا خودکفایی در انرژی؛ ستاره خلیج فارس درخشان در جام رسانه امید
علیداد واحدی، مدیر روابط عمومی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، در جریان برگزاری جام رسانه امید، این رویداد را فرصتی برای بازنمایی شکوه صنعت ملی دانست و گفت: تولید ۴۲ میلیون لیتر بنزین در روز، نتیجه باور به توان داخلی و همت جوانان ایرانی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، علیداد واحدی، مدیر روابط عمومی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، در حاشیه دومین دوره جام رسانه امید که با حضور بیش از ۶۰۰ رسانه در حال برگزاری است، گفت: در این رویداد، پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان، در قالب روایت پیشرفت به رسانهها معرفی میشود تا خبرنگاران از نزدیک با عظمت این مجموعه و نقش آن در اقتصاد ملی آشنا شوند.
وی افزود: در بخش جانبی رویداد نیز اطلاعات فنی و تخصصی مربوط به مراحل طراحی، ساخت و بهرهبرداری پالایشگاه به نمایش درآمده است؛ مجموعهای که به دست توانمند متخصصان جوان ایرانی شکل گرفت و امروز نماد خودباوری و اقتدار صنعتی کشور است.
واحدی با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی تصریح کرد: جام رسانه امید فرصتی ارزشمند برای بازتاب دستاوردهای ملی در حوزههای گوناگون است تا نسل امروز بیش از گذشته به توان داخلی و پیشرفتهای کشور افتخار کند.
گفتنی است پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت تولید روزانه ۴۲ میلیون لیتر بنزین، بیش از ۴۰ درصد از نیاز سوخت کشور را تأمین میکند و یکی از ارکان اصلی خودکفایی در صنعت انرژی ایران به شمار میآید.