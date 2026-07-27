به گزارش ایلنا از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی نمایشگاه: تنها چند روز تا آغاز این رویداد تخصصی باقی مانده و فعالان صنعت مبلمان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، طراحان و متخصصان این حوزه، خود را برای حضور در یکی از مهم‌ترین رویدادهای تخصصی صنعت مبلمان کشور آماده می‌کنند.

سی ‌و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صادراتی صنعت مبلمان با هدف معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی، توسعه بازارهای صادراتی، حمایت از تولید ملی، افزایش تعاملات تجاری و تقویت ارتباط میان صنعت، دانشگاه و فعالان اقتصادی برگزار می‌شود.

این نمایشگاه در فضایی بالغ بر ۲۳ هزار مترمربع برپا می شود و جدیدترین محصولات و دستاوردهای حوزه مبلمان، دکوراسیون، کالای خواب، مبلمان اداری، مبلمان فضای باز، مبلمان کودک و نوجوان و سایر صنایع وابسته را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد داد.

کتایون اسکندری، رئیس ستاد اجرایی سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صادراتی صنعت مبلمان، با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: صنعت مبلمان ایران یکی از صنایع مهم، اشتغال‌آفرین و دارای ارزش افزوده بالاست که با اتکا به توان تولیدکنندگان داخلی، نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار، کاهش وابستگی به واردات و توسعه صادرات ایفا می‌کند.

وی افزود: نمایشگاه بین‌المللی صنعت مبلمان فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی کشور، توسعه همکاری‌های تجاری، گسترش بازارهای داخلی و خارجی، جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری است و می‌تواند زمینه تعامل مؤثر میان تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را فراهم کند.

اسکندری با اشاره به برنامه‌های جانبی این دوره از نمایشگاه اظهار کرد: نشست‌های تخصصی، میزگردهای مشترک صنعت و دانشگاه، کارگاه‌های آموزشی و معرفی دستاوردهای علمی و پژوهشی، از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که با هدف ارتقای دانش تخصصی، توسعه نوآوری و تقویت ارتباط میان بخش‌های مختلف صنعت چوب و مبلمان برگزار خواهد شد.

وی تأکید کرد: صنعت مبلمان با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در تولید، اشتغال و صادرات، می‌تواند سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی، ارزآوری و توسعه پایدار کشور داشته باشد و برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی به رونق تولید، افزایش رقابت‌پذیری و گسترش حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی کمک خواهد کرد.

سی‌ و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صادراتی صنعت مبلمان از ۸ تا ۱۱ مردادماه، هر روز از ساعت ۹ تا ۱۶ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و پذیرای تولیدکنندگان، صادرکنندگان، بازرگانان، معماران، طراحان داخلی، فعالان صنعت چوب و مبلمان، متخصصان و علاقه‌مندان این حوزه خواهد بود.

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