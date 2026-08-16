به گزارش روابط عمومی شرکت MMTE، در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ی شرکت با اولویت‌بندی ویژه‌ای در حوزه‌ی تأمین مالی و اجرایی، متمرکز بر اخذ بودجه‌ی موردنیاز برای تکمیل پروژه‌ی عظیم فولاد میانه بوده است؛ پروژه‌ای که به‌عنوان یکی از کلان‌ترین طرح‌های صنعتی منطقه، نقشی بی‌بدیل در توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی استان آذربایجان و اشتغال‌زایی پایدار ایفا می‌کند.

این اولویت‌بندی راهبردی، هرچند به‌طور طبیعی باعث ایجاد وقفه‌ای چندماهه در فرایند اعلام نتایج آزمون استخدامی گردید، اما از نگاه مدیریت ارشد، تضمین‌کننده‌ی آینده‌ای روشن‌تر برای جذب نیروهای متخصص در گام‌های بعدی محسوب می‌شود.

شایان ذکر است که این پروژه از حمایت‌های راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به عنوان متولی توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور برخوردار است که خود بیانگر عزم جدی در راستای توسعه متوازن و پایدار مناطق مختلف کشور می‌باشد.

در همین راستا و با انتصاب دکترشاه نظری بعنوان مدیرعامل جدید شرکت،ایشان با نگاه راهبردی و تأکید بر وجهِ انسانیِ توسعه، طی نخستین اقدامات اجرایی خود، موضوع پایان‌بخشی به بلاتکلیفی داوطلبان را در دستور کار فوری قرار دادند.

بنابه این گزارش دکتر شاه نظری با صدور بخشنامه‌ای به معاونت منابع انسانی و دبیرخانه‌ آزمون، بر لزوم پیگیری مستمر از مراجع ذی‌صلاح (دانشگاه آزاد اسلامی) جهت تسریع در اعلام نتایج تأکید کرده و مقرر نمودند که این فرایند، هم‌پای پیشرفت پروژه‌های عمرانی، با جدیت تمام به سرانجام برسد.

خوشبختانه در نتیجه‌ی این پیگیری‌های مستمر و هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با دانشگاه آزاد اسلامی، مقرر گردیده است که نتایج نهایی مرحلهٔ اول (و مراتب بعدی) حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه جاری، صرفاً از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی در دسترس عموم داوطلبان قرار گیرد..

شرکت MMTE ضمن تأکید بر رویکرد توأمانِ توسعه‌ی زیرساخت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی متخصص، از صبوری و اعتماد همه‌ی داوطلبان عزیز طی این مدت قدردانی می‌نماید و اطمینان می‌دهد که با نظارت مستمر مدیرعامل محترم و حمایت‌های سازمان توسعه معادن، مراحل بعدی استخدام با سرعت و دقت بیشتری پیگیری خواهد شد.

روابط عمومی شرکت، به‌عنوان مرجع اطلاع‌رسانی رسمی، تنها کانال اعلام نتایج را سایت دانشگاه آزاد معرفی می‌کند و از داوطلبان محترم می‌خواهد اخبار را منحصراً از همان مرجع پیگیری نمایند.

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