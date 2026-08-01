آغاز رسمی خدمترسانی «پتروخادم» با حضور استاندار ایلام
همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی و در آستانه حضور گسترده زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، آیین آغاز رسمی خدمترسانی موکب «پتروخادم» پتروشیمی ایلام با حضور احمد کرمی، استاندار ایلام در شهر چوار برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام، استاندار ایلام در جریان این بازدید، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، از بخشهای مختلف موکب بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات، امکانات و آمادگی کامل این مجموعه برای خدمترسانی به زائران قرار گرفت.
وی همچنین با قدردانی از تلاشهای کارکنان و دستاندرکاران پتروشیمی ایلام، خدمت به زائران اربعین را اقدامی ارزشمند و ماندگار دانست و بر اهمیت مشارکت صنایع در این حرکت عظیم فرهنگی و معنوی تأکید کرد.
در ادامه این بازدید، یوسف شریفی، مدیرعامل پتروشیمی ایلام، با اشاره به ظرفیت خدماترسانی موکبهای «پتروخادم» اظهار کرد: «پتروشیمی ایلام در چارچوب سیاستها، برنامهریزیها و پشتیبانیهای هلدینگ خلیج فارس و در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی، از ۳ تا ۱۳ مردادماه با استقرار دو موکب در چوار و میدان اربعین مهران آماده خدمترسانی به زائران اربعین حسینی است.
وی افزود: در این مدت، روزانه ۶ تا ۷ هزار پرس غذای گرم شامل صبحانه، ناهار، شام و عصرانه توزیع خواهد شد و خدمات پذیرایی، پزشکی، توزیع دارو، اسکان، مکانیک سیار و بهداری نیز بهصورت ۲۴ ساعته در اختیار زائران قرار میگیرد.
مدیرعامل پتروشیمی ایلام خاطرنشان کرد: با حمایت و راهبری هلدینگ خلیج فارس، تمامی ظرفیتهای انسانی، لجستیکی و پشتیبانی شرکت برای ارائه خدمات مطلوب به زائران بسیج شده است و امیدواریم با خدمترسانی شایسته، سهمی مؤثر در تسهیل سفر زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین حسینی داشته باشیم.