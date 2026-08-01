به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام، استاندار ایلام در جریان این بازدید، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، از بخش‌های مختلف موکب بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات، امکانات و آمادگی کامل این مجموعه برای خدمت‌رسانی به زائران قرار گرفت.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های کارکنان و دست‌اندرکاران پتروشیمی ایلام، خدمت به زائران اربعین را اقدامی ارزشمند و ماندگار دانست و بر اهمیت مشارکت صنایع در این حرکت عظیم فرهنگی و معنوی تأکید کرد.

در ادامه این بازدید، یوسف شریفی، مدیرعامل پتروشیمی ایلام، با اشاره به ظرفیت خدمات‌رسانی موکب‌های «پتروخادم» اظهار کرد: «پتروشیمی ایلام در چارچوب سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و پشتیبانی‌های هلدینگ خلیج فارس و در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، از ۳ تا ۱۳ مردادماه با استقرار دو موکب در چوار و میدان اربعین مهران آماده خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی است.

وی افزود: در این مدت، روزانه ۶ تا ۷ هزار پرس غذای گرم شامل صبحانه، ناهار، شام و عصرانه توزیع خواهد شد و خدمات پذیرایی، پزشکی، توزیع دارو، اسکان، مکانیک سیار و بهداری نیز به‌صورت ۲۴ ساعته در اختیار زائران قرار می‌گیرد.

مدیرعامل پتروشیمی ایلام خاطرنشان کرد: با حمایت و راهبری هلدینگ خلیج فارس، تمامی ظرفیت‌های انسانی، لجستیکی و پشتیبانی شرکت برای ارائه خدمات مطلوب به زائران بسیج شده است و امیدواریم با خدمت‌رسانی شایسته، سهمی مؤثر در تسهیل سفر زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین حسینی داشته باشیم.

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