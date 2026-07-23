مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام « *شفن* » برگزار شد؛
اقتدار عملیاتی و شفافیت مالی؛ روایت مجمع عمومی پتروشیمی فنآوران از یک سال موفق
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی فنآوران برای بررسی کارنامه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، با حضور پرشور و حداکثری ۸۵/۹۱ درصدی سهامداران برگزار شد. این نشست که با رویکردی تبیینگرانه نسبت به راهبردهای مدیریت بحران و پایداری در مسیر توسعه تشکیل گردید، روایتگر عبور موفقیتآمیز مجموعه از چالشهای محیطی و تثبیت جایگاه شرکت در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن آوران؛مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی فنآوران برای بررسی کارنامه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، با حضور پرشور و حداکثری ۸۵/۹۱ درصدی سهامداران برگزار شد. این نشست که با رویکردی تبیینگرانه نسبت به راهبردهای مدیریت بحران و پایداری در مسیر توسعه تشکیل گردید، روایتگر عبور موفقیتآمیز مجموعه از چالشهای محیطی و تثبیت جایگاه شرکت در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی بود.
دکتر رفیق دوست مدیر عامل شرکت پتروشیمی فن آوران عنوان کرد:در این دوره مالی، پتروشیمی فنآوران توانست با پیادهسازی سیاستهای هوشمندانه مالی، درآمد عملیاتی خود را به رقم چشمگیر ۲۰/۶ همت برساند که نشاندهنده رشد ۳۵ درصدی نسبت به سال گذشته است. این موفقیت در کنار ارتقای داراییهای پرتفوی به ۳۴ همت، بیانگر تقویت بنیه مالی و مدیریت بهینه منابع در بدنه شرکت است.
وی در ادامه :تداوم تولید و صادرات را علیرغم تمامی محدودیتهای عملیاتی و تنشهای منطقهای، دستاوردی بزرگ دانست. و افزود:فنآوران با بهرهگیری از مدیریت هوشمند بحران موفق شد زنجیره صادراتی خود را فعال نگه داشته و به تمامی تعهدات بینالمللی خود جامه عمل بپوشاند؛ همچنین پیشرفت پروژه راهبردی CO2 که اکنون از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است، نویدبخش جهشی بزرگ در بهرهوری آتی مجموعه خواهد بود.
نائب رئیس هیئت مدیره بیان کرد:تأکید بر تعالی سازمانی نیز بخش دیگری از فضای حاکم بر این مجموعه بود؛ جایی که کسب تندیس بلورین تعالی صنعت پتروشیمی برای دومین سال پیاپی، گواهی بر استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت و تعهد به استانداردهای جهانی است.
در پایان نیز، با تصویب صورتهای مالی و تصمیم قاطع سهامداران، پرداخت ۴۸۵ ریال سود نقدی به ازای هر سهم نهایی شد.
مدیریت پتروشیمی فنآوران در خاتمه بر این نکته تأکید داشت که تکیه بر دانش متخصصان داخلی و اتخاذ استراتژیهای چابک در مواجهه با متغیرهای اقتصادی، قطبنمای حرکت این مجموعه در سال پیشرو برای حفظ روند رشد و صیانت از منافع سهامداران خواهد بود.