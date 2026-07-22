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رشد چشمگیر سودآوری و تولید ایرانول در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵:

ثبت رتبه دوم صنعت روانکار کشور/ رشد بیش از ۱۹۰ درصدی سود خالص

ثبت رتبه دوم صنعت روانکار کشور/ رشد بیش از ۱۹۰ درصدی سود خالص
کد خبر : 1817153
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شرکت نفت ایرانول در سه‌ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۵ با وجود شرایط دشوار ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم‌ها، عملکردی رو به رشد و درخشان از خود به‌جای گذاشت و توانست در شاخص‌های کلیدی مالی و عملیاتی، رشدهای قابل‌توجهی را به ثبت برساند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ایرانول، گزارش عملکرد سه‌ماهه شرکت که در صورت‌های مالی منتهی به خردادماه 1405 در سامانه کدال منتشر شده است نشان می‌دهد سود خالص شرکت در این دوره به بیش از ۲۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشدی معادل ۱۹۲ درصد را نشان می‌دهد. سود عملیاتی نیز با رشد ۱۷۱ درصدی به بیش از ۲۷ هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال رسید و سود ناخالص شرکت با افزایش ۱۳۶ درصدی، مرز ۳۳ هزار و ۴۲۳ میلیارد ریال را پشت سر گذاشت.

افزایش ۴۸ درصدی درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی ایرانول در این دوره به بیش از ۱۰۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۸ درصدی را تجربه کرده است؛ رشدی که با وجود چالش‌های صادراتی و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، دستاورد مهمی برای شرکت محسوب می‌شود.

کسب رتبه دوم صنعت روانکار کشور

شرکت نفت ایرانول با تولید بیش از ۱۳۹ هزار مترمکعب انواع روانکار در سه‌ماهه نخست سال، موفق شد با کسب حدود ۲۶ درصد از سهم بازار داخلی صنعت روانکار کشور، رتبه دوم را هم از نظر مقدار و هم از نظر ارزش فروش داخلی در میان شرکت‌های اصلی این صنعت به خود اختصاص دهد.

امتیاز بالا در شاخص‌های حاکمیت شرکتی و شفافیت

ایرانول در آخرین رتبه‌بندی سازمان بورس و اوراق بهادار موفق به کسب امتیاز ۹۷.۹۸ در شاخص شفافیت اطلاعاتی و امتیاز ۹۶.۷۸ در شاخص حاکمیت شرکتی شده و رتبه دوم صنعت را در کارنامه خود ثبت کرده است.

نگاهی به آینده

مدیریت شرکت نفت ایرانول با تأکید بر تداوم این روند رو به رشد، برنامه‌های خود را بر سه محور اصلی «تأمین به‌موقع و پایدار روغن موتور در بازار مصرف»، «صیانت از دارایی‌ها» و «آمادگی برای جهش پساجنگ» استوار کرده است. این شرکت با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و توجه ویژه به سرمایه انسانی، مصمم است جایگاه خود را به‌عنوان نماد کیفیت و اعتماد در صنعت روانکار کشور و منطقه، هرچه بیشتر تثبیت و ارتقا دهد.

 

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