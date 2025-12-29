خبرگزاری کار ایران
آیین کلنگ زنی طرح «کیفی‌سازی محصولات سنگین» شرکت پالایش نفت تبریز توسط وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

آیین کلنگ‌زنی طرح «کیفی‌سازی محصولات سنگین» شرکت پالایش نفت تبریز با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد؛ طرحی راهبردی با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون یورویی که با هدف کاهش گوگرد نفت‌کوره، ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و افزایش ارزش‌افزوده محصولات پالایشی، گامی مؤثر در تقویت امنیت انرژی و توسعه پایدار صنعت پالایش کشور به‌شمار می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز؛ این مراسم با حضور امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دکتر سرمست استاندار آذربایجان شرقی، امیر سرتیپ سعید صادقی گوغری مدیرعامل ساتا ، معاون تحقیقاتی و صنعتی وزارت دفاع و با حضور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز پارسیان و جمعی از مسئولان ملی و استانی برگزار شد.

این طرح مشتمل بر احداث واحد سولفورزدایی نفت‌کوره RCD (Residue Catalytic Desulfurization) به همراه واحدهای جانبی و مکمل فرآیندی بوده و در راستای اجرای ماده ۴۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت اجرا می‌شود.

هدف اصلی از اجرای این پروژه، کاهش میزان گوگرد در نفت‌کوره، افزایش ارزش‌افزوده محصولات، کاهش تولید فرآورده‌های با گوگرد بالا و بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی پالایشگاه تبریز است.

طرح کیفی‌سازی محصولات سنگین پالایشگاه تبریز با سرمایه‌گذاری در حدود ۵۰۰ میلیون یورو و در زمینی به مساحت تقریبی ۱۰ هکتار طراحی شده و از پروژه‌های راهبردی صنعت پالایش کشور به‌شمار می‌رود. این پروژه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین پالایشگاهی و هم‌افزایی میان واحد RCD و واحدهای مکمل از جمله تأمین هیدروژن، بازیافت گوگرد، تصفیه گازهای اسیدی و واحدهای یوتیلیتی مرتبط، نقش مهمی در بهبود سبد تولید فرآورده‌های پالایشگاه تبریز ایفا خواهد کرد. 

پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این پروژه، ضمن انطباق نفت‌کوره تولیدی با الزامات زیست‌محیطی و استانداردهای بین‌المللی، تاب‌آوری زنجیره تأمین سوخت کشور افزایش یافته و آلایندگی‌های زیست‌محیطی کاهش یابد و زمینه توسعه فناوری‌های پیشرفته پالایشی و اشتغال پایدار در منطقه را فراهم آورد.در این مراسم بر نقش راهبردی پالایش نفت تبریز در پشتیبانی از امنیت انرژی کشور تأکید گردید.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
