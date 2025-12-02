ایرانول در مسیر تعالی؛
بازدید مهندس نجمالدین از پالایشگاه روغنسازی آبادان و پایانه صادراتی بندر امام (ره)
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول، با حضور در پالایشگاه روغنسازی آبادان، از واحدهای مختلف تولیدی، عملیاتی و پشتیبانی بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند انجام امور و وضعیت بخشهای مختلف قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ایرانول، مهندس جواد نجمالدین در جریان این بازدید که روز دوشنبه ۱۰ ام آذرماه انجام شد، بر لزوم رفع موانع موجود و اجرای اقدامات مؤثر برای توسعه همهجانبه ایرانول تأکید کرد.
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول همچنین بر نوسازی پالایشگاه آبادان و استفاده بهینه از ظرفیتهای منطقه آزاد اروند تأکید کرد و گفت: نوسازی این مجموعه از اولویتهای راهبردی ایرانول است و با اجرای طرحهای توسعهای، کیفیت محصولات تولیدی پالایشگاه بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
در حاشیه این بازدید، مدیرعامل ایرانول با مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره پالایشگاه نفت آبادان نیز دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، موضوعات مرتبط با همکاریهای مشترک، تقویت ظرفیتهای تولیدی و رفع موانع و گلوگاههای تولید مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، مهندس نجمالدین از پایانه صادراتی ایرانول در بندر امام (ره) نیز بازدید و ضمن بررسی فرآیندهای بارگیری و صادرات محصولات، بر ارتقای زیرساختها و افزایش توان صادراتی شرکت تأکید کرد.