پیام مدیرعامل پتروشیمی ایلام به مناسبت هفته بسیج

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته پرافتخار بسیج، یادآور ایثار و مجاهدت‌هایی است که همواره ضامن امنیت و پیشرفت کشور عزیزمان بوده است. بسیج، مدرسه‌ای بزرگ برای تربیت انسان‌هایی مؤمن، پرتلاش و متعهد است که در هر میدان، از دفاع مقدس تا عرصه‌های علمی، اقتصادی و تولید، نقشی اثرگذار و الهام‌بخش ایفا کرده‌اند.

در پتروشیمی ایلام نیز بسیجیان سختکوش و دغدغه‌مند با روحیه خدمت، اخلاق‌مداری و تلاش خستگی‌ناپذیر، در مسیر تولید و اعتلای صنعت پتروشیمی کشور گام برمی‌دارند و یقین دارم فرهنگ بسیجی، پشتوانه‌ای بزرگ برای توسعه و پیشرفت مجتمع بوده و خواهد بود.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته بسیج، از تلاش‌ها و حضور سازنده تمامی بسیجیان عزیز در مجموعه پتروشیمی ایلام صمیمانه قدردانی می‌کنم و برای آنان در مسیر خدمت به ایران اسلامی، توفیقات روزافزون از خداوند متعال مسئلت دارم.

یوسف شریفی

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام

