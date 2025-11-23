خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام مدیرعامل پتروشیمی ایلام به مناسبت هفته بسیج

پیام مدیرعامل پتروشیمی ایلام به مناسبت هفته بسیج
کد خبر : 1719248
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل پتروشیمی ایلام در پیامی به مناسبت هفته بسیج، ضمن تجلیل از نقش‌آفرینی بسیجیان در عرصه‌های مختلف، فرهنگ بسیجی را پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه صنعت پتروشیمی کشور دانست و از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر آنان در مسیر تولید و پیشرفت قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام؛ مهندس یوسف شریفی مدیر عامل این شرکت به مناسبت هفته بسیج پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته پرافتخار بسیج، یادآور ایثار و مجاهدت‌هایی است که همواره ضامن امنیت و پیشرفت کشور عزیزمان بوده است. بسیج، مدرسه‌ای بزرگ برای تربیت انسان‌هایی مؤمن، پرتلاش و متعهد است که در هر میدان، از دفاع مقدس تا عرصه‌های علمی، اقتصادی و تولید، نقشی اثرگذار و الهام‌بخش ایفا کرده‌اند.

در پتروشیمی ایلام نیز بسیجیان سختکوش و دغدغه‌مند با روحیه خدمت، اخلاق‌مداری و تلاش خستگی‌ناپذیر، در مسیر تولید و اعتلای صنعت پتروشیمی کشور گام برمی‌دارند و یقین دارم فرهنگ بسیجی، پشتوانه‌ای بزرگ برای توسعه و پیشرفت مجتمع بوده و خواهد بود.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته بسیج، از تلاش‌ها و حضور سازنده تمامی بسیجیان عزیز در مجموعه پتروشیمی ایلام صمیمانه قدردانی می‌کنم و برای آنان در مسیر خدمت به ایران اسلامی، توفیقات روزافزون از خداوند متعال مسئلت دارم.

یوسف شریفی

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات