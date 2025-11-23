پیام مدیرعامل پتروشیمی ایلام به مناسبت هفته بسیج
مدیرعامل پتروشیمی ایلام در پیامی به مناسبت هفته بسیج، ضمن تجلیل از نقشآفرینی بسیجیان در عرصههای مختلف، فرهنگ بسیجی را پشتوانهای ارزشمند برای توسعه صنعت پتروشیمی کشور دانست و از تلاشهای خستگیناپذیر آنان در مسیر تولید و پیشرفت قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام؛ مهندس یوسف شریفی مدیر عامل این شرکت به مناسبت هفته بسیج پیامی صادر کرد.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفته پرافتخار بسیج، یادآور ایثار و مجاهدتهایی است که همواره ضامن امنیت و پیشرفت کشور عزیزمان بوده است. بسیج، مدرسهای بزرگ برای تربیت انسانهایی مؤمن، پرتلاش و متعهد است که در هر میدان، از دفاع مقدس تا عرصههای علمی، اقتصادی و تولید، نقشی اثرگذار و الهامبخش ایفا کردهاند.
در پتروشیمی ایلام نیز بسیجیان سختکوش و دغدغهمند با روحیه خدمت، اخلاقمداری و تلاش خستگیناپذیر، در مسیر تولید و اعتلای صنعت پتروشیمی کشور گام برمیدارند و یقین دارم فرهنگ بسیجی، پشتوانهای بزرگ برای توسعه و پیشرفت مجتمع بوده و خواهد بود.
اینجانب ضمن گرامیداشت هفته بسیج، از تلاشها و حضور سازنده تمامی بسیجیان عزیز در مجموعه پتروشیمی ایلام صمیمانه قدردانی میکنم و برای آنان در مسیر خدمت به ایران اسلامی، توفیقات روزافزون از خداوند متعال مسئلت دارم.
یوسف شریفی
مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام