آئین بزرگداشت سالروز تأسیس شرکت پتروشیمی جمپیلن
به مناسبت بیستویکمین سالروز تأسیس شرکت پتروشیمی جمپیلن، مراسم گرامیداشتی در تاریخ ۲۷ آبانماه ۱۴۰۴ برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این آئین، مدیرعامل محترم، اعضای هیأتمدیره در دفتر تهران و همچنین مدیر مجتمع و سرپرست روابطعمومی و امور بینالملل در مجتمع عسلویه، با حضور در واحدهای مختلف تولیدی و ستادی، ضمن اهدای شاخهگل به همکاران، از تلاشها و زحمات آنان قدردانی کردند. در جریان این بازدیدها، بر لزوم همافزایی، تقویت روحیه همکاری و تعهد سازمانی بهمنظور دستیابی به تعالی سازمانی و تحقق اهداف راهبردی شرکت تأکید نمودند.