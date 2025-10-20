خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آئین بزرگداشت سالروز تأسیس شرکت پتروشیمی جم‌پیلن

آئین بزرگداشت سالروز تأسیس شرکت پتروشیمی جم‌پیلن
کد خبر : 1710604
لینک کوتاه کپی شد.

به مناسبت بیست‌و‌یکمین سالروز تأسیس شرکت پتروشیمی جم‌پیلن، مراسم گرامیداشتی در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این آئین، مدیرعامل محترم، اعضای هیأت‌مدیره در دفتر تهران و همچنین مدیر مجتمع و سرپرست روابط‌عمومی و امور بین‌الملل در مجتمع عسلویه، با حضور در واحدهای مختلف تولیدی و ستادی، ضمن اهدای شاخه‌گل به همکاران، از تلاش‌ها و زحمات آنان قدردانی کردند. در جریان این بازدیدها، بر لزوم هم‌افزایی، تقویت روحیه همکاری و تعهد سازمانی به‌منظور دستیابی به تعالی سازمانی و تحقق اهداف راهبردی شرکت تأکید نمودند.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ