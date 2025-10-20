به گزارش ایلنا، در این آئین، مدیرعامل محترم، اعضای هیأت‌مدیره در دفتر تهران و همچنین مدیر مجتمع و سرپرست روابط‌عمومی و امور بین‌الملل در مجتمع عسلویه، با حضور در واحدهای مختلف تولیدی و ستادی، ضمن اهدای شاخه‌گل به همکاران، از تلاش‌ها و زحمات آنان قدردانی کردند. در جریان این بازدیدها، بر لزوم هم‌افزایی، تقویت روحیه همکاری و تعهد سازمانی به‌منظور دستیابی به تعالی سازمانی و تحقق اهداف راهبردی شرکت تأکید نمودند.