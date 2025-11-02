رقابتی به وسعت خانواده صنعت پتروشیمی؛
پایان پرشور مسابقات سراسری فرهنگی و ورزشی بانوان در تبریز
مرحله دوم و اختتامیه هفتمین دوره مسابقات فرهنگی و ورزشی خانواده صنعت پتروشیمی با حضور تیمهای مختلف از سراسر کشور، به میزبانی پتروشیمی تبریز به پایان رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز، مرحله دوم و اختتامیه هفتمین دوره مسابقات فرهنگی و ورزشی خانواده صنعت پتروشیمی با حضور تیمهای مختلف از سراسر کشور، به میزبانی پتروشیمی تبریز به پایان رسید. این رقابتها ویژه کارکنان، همسران و فرزندان دختر ۲۶ سال و بالاتر صنعت پتروشیمی بود.
در این دوره از مسابقات، تیمهایی از شرکتهای پتروشیمی مارون، جم، تبریز، پردیس، زاگرس، امیرکبیر، رازی، پژوهش و فناوری، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و شرکت ملی صنایع پتروشیمی حضور داشتند. رقابتها در دو مرحله و در رشتههای مختلف ورزشی و فرهنگی از جمله والیبال، آمادگی جسمانی، دارت، تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، تیراندازی و شطرنج برگزار شد.
مرحله نخست این مسابقات شامل رقابت در رشتههای دارت، تنیس روی میز، شنا، والیبال، تیراندازی و آمادگی جسمانی بود و در مرحله دوم، رقابتها در رشتههای بدمینتون و شطرنج برگزار گردید. تیم پتروشیمی تبریز در این دوره موفق به کسب مقامهای چشمگیری شد. این تیم در رشته شنا توانست مقام نخست را کسب کند، همچنین در رشته والیبال مقام سوم را به دست آورد. در رشته بدمینتون، تیم تبریز در بخش تیمی مقام دوم و در بخش انفرادی مقام سوم مشترک را کسب کرد. همچنین در رشته شطرنج نیز تیم تبریز موفق به کسب مقام سوم شد.
مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات با حضور مسئولین، سرپرستان تیمها و شرکتکنندگان برگزار و از برندگان در رشتههای مختلف تقدیر به عمل آمد.
پتروشیمی تبریز با میزبانی این رقابتها، به ایجاد فضایی پرانرژی و رقابتی در صنعت پتروشیمی کشور کمک کرد و به شکلی موفق، میزبان این رویداد مهم در عرصه ورزش و فرهنگ صنعت پتروشیمی بود.