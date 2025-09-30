خبرگزاری کار ایران
۶ ماهه درخشان نفت پاسارگاد/ درآمد فروش به ۱۲۲ هزار میلیارد ریال رسید

نفت پاسارگاد در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ فروش خود را ۴۱ درصد افزایش داد و تابستانی پُررونق را پشت سر گذاشت.

 به گزارش ایلنا، شرکت نفت پاسارگاد در گزارش عملکرد خود از رشد چشمگیر فروش طی نیمه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، مجموع فروش این شرکت در شش‌ماهه نخست سال به ۱۲۲,۵۹۶ میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم ۸۶,۵۱۶ میلیارد ریال در مدت مشابه سال گذشته، بیانگر رشد قابل‌توجه ۴۱ درصدی است.

همچنین فروش نفت پاسارگاد در سه‌ماهه تابستان به ۶۵,۲۷۱ میلیارد ریال رسید. عملکرد ماهانه شرکت نیز به ترتیب در تیرماه ۲۱,۱۷۴ میلیارد ریال، مردادماه ۲۳,۸۱۳ میلیارد ریال و شهریورماه ۲۰,۲۸۴ میلیارد ریال ثبت شده است. فروش شهریورماه به‌تنهایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۵ درصدی داشته است.

این موفقیت در شرایط خاص اقتصادی کشور و با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های موجود، نشان‌دهنده توانمندی مدیریتی، راهبردهای هوشمندانه و جایگاه تثبیت‌شده نفت پاسارگاد به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده قیر در منطقه است.

