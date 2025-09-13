نقش محوری سرمایه انسانی در پویایی صنعت نفت/ راهکارهایی برای عبور از چالش نفت با تکیه بر دانشبنیان ها و سرمایه انسانی
معاون منابع انسانی گروه سرمایهگذاری اهداف درباره نقش محوری سرمایه انسانی در پویایی صنعت نفت توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، حبیب خراسانی، معاون منابع انسانی گروه سرمایهگذاری اهداف با اشاره به تهدید کاهش تولید نفت و نقش محوری نیروی انسانی متخصص در رفع این تهدید اظهار داشت: در شرایطی که چالشهای بینالمللی و محدودیتهای فناورانه چالش کاهش تولید را برای صنعت نفت به عنوان شاهرگ جریان درآمد کشور ایجاد کرده، نیروی انسانی متخصص و کارآمد، نه تنها یک ابزار، بلکه قلب تپنده و مغز متفکر این صنعت به شمار میرود و مهندسان نوآور، زمینشناسان خبره، تکنسینهای کارآزموده و کارکنان عملیاتی در قلب میادین نفتی، هر یک قطعهای حیاتی از پازل پیچیده تولید هستند.
وی ادامه داد: توانایی این متخصصان در بکارگیری دانش فنی خود برای عبور از موانع تحریمی، بومیسازی دانش و تجهیزات و یافتن راههای خلاقانه برای افزایش تولید، اهمیت حیاتی دارد. اینجاست که سرمایهگذاری بر روی دانش و تجربه نیروی انسانی، به جای هزینهکرد، به یک سرمایهگذاری پرسود و استراتژیک تبدیل میشود.
معاون منابع انسانی گروه سرمایهگذاری اهداف با اشاره به اینکه صندوق بازنشستگی نفت و شرکت سرمایه گذاری اهداف میتوانند با ایفای نقش توسعهای، جایگاه مؤثری در آینده صنعت نفت ایفا کنند، گفت: حمایت از شرکتهای دانشبنیان، بومیسازی تجهیزات، تنوعبخشی به بازارهای صادراتی و تقویت انگیزه کارکنان، نهتنها حافظ منافع بازنشستگان خواهد بود، بلکه به رشد و پایداری صنعت نفت در مقیاس ملی یاری خواهد رساند.
خراسانی بل تاکید بر اینکه صنعت نفت ایران، بهعنوان بازوی اصلی اقتصاد ملی و رکن توازن بودجهای کشور، امروز در برابر چالشهای پیچیده و متراکمی قرار گرفته است، گفت: تحریمهای بینالمللی و انسداد مسیر جذب سرمایههای خارجی نهتنها روند توسعه میادین جدید را کند کرده، بلکه میدانهای کهنسال را نیز در معرض افت تولید و فرسودگی قرار داده است.
وی افزود: در شرایطی که واردات تجهیزات و فناوریهای روز با محدودیتهای جدی مواجه است، اتکا به ظرفیتهای درونی کشور بهویژه نبوغ جوانان، دانش تخصصی و سرمایههای فکری داخلی، ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود.
معاون منابع انسانی گروه سرمایهگذاری اهداف اظهار داشت: با تمرکز بر سرمایه انسانی و نوآوری فناورانه، میتوان شاهد تحول در صنعت نفت ایران بود. ما برای تحقق این مساله، نیازمند همافزایی تمامی ارکان صنعت از وزارت نفت گرفته تا صندوق بازنشستگی و هلدینگهای سرمایهگذاری زیرمجموعه آن هستیم.
وی افزود: ارتقای مهارتهای نسل جوان در حوزههایی چون حفاری پیشرفته، مدیریت مخازن و دیجیتالسازی عملیات، از راهکارهای کلیدی تحول در صنعت نفت به شمار میرود و مهندسین نوآور، زمینشناسان خبره، تکنسینهای کارآزموده و کارکنان عملیاتی در قلب میادین نفتی، هر یک قطعهای حیاتی از پازل پیچیده تولید به شمار میآیندو تلفیق مهارتهای فنی، بینش عملیاتی و توان تحلیل دادههای پیچیده در کنار هماهنگی تیمی، زمینه حرکت پایدار و رو به رشد صنعت نفت را فراهم خواهدکرد.
معاون منابع انسانی گروه سرمایهگذاری اهداف تاکید کرد: طراحی مسیرهای شغلی شفاف، انتقال دانش پیشکسوتان و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، میتواند مانع مهاجرت نخبگان و موجب حفظ سرمایههای انسانی در داخل کشور شود و در مقابل بیاعتنایی به انگیزه، سلامت روانی و توانمندسازی این پیکره انسانی، بهمنزله رها کردن کشتی در میان طوفان بدون سکاندار است و نتیجهای جز کاهش بهرهوری و فرسایش توان ملی در پی نخواهد داشت.
وی در خصوص ضرورت تنوعبخشی به صادرات گفت: سرمایهگذاری در احداث پالایشگاههای کوچک در داخل و خارج از کشور برای صادرات فرآوردههای نفتی بهجای خامفروشی، رویکردی اثباتشده و سودآور است. این اقدام علاوه بر بازده مالی بهتر، نقش بسزایی در کاهش اثر تحریمها و تحقق اهداف کلان صنعت خواهد داشت.
معاون منابع انسانی گروه سرمایهگذاری اهداف با تاکید بر اینکه صندوق بازنشستگی نفت میتواند با تغییر نقش خود از نهادی مالی به بازوی توسعهای، هدایتگر اقتصاد در مسیر پرچالش کنونی باشد، گفت: در همین زمینه، ورود صندوق بازنشستگی نفت به سرمایهگذاری در پروژههای فناورانه، حمایت از استارتاپها و توسعه صنایع پاییندستی و میاندستی همچون پتروشیمی، میتواند تنوع محصولات و کاهش وابستگی به نفت خام را بههمراه داشته باشد.
وی افزود: تکیه بر نوآوری فناورانه و توان جوانان، کلید عبور از محدودیتهای موجود و دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. این مسیر نیازمند همافزایی همه ارکان صنعت، دولت و نهادهای حمایتی است تا بار دیگر شاهد شکوفایی و بالندگی این صنعت حیاتی باشیم.