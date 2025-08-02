مجمع عمومی شرکت نفت پاسارگاد برگزار شد/تداوم روند صعودی نفت پاسارگاد در سال ۱۴۰۳

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده این شرکت با حضور اکثریت سهام‌داران، اعضای هیئت‌مدیره و نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار شد. در این نشست، گزارش عملکرد هیئت‌مدیره در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ از سوی مهندس امیرحسین باقری، مدیرعامل شرکت، ارائه شد.

دستاوردهای کلیدی در سال ۱۴۰۳

مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد در گزارش خود با اشاره به مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در سال گذشته، از تکمیل چرخه تولید دانش‌بنیان از طریق همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی عملکرد شرکت یاد کرد.

وی همچنین به حضور هدفمند در منطقه اصفهان و جذب وکیوم‌باتوم به‌صورت تهاتری، انتقال بیش از ۶۲۴ هزار تن محصول نهایی با وجود پراکندگی جغرافیایی پایانه‌ها، و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی شرکت از طریق مدل تولید کارمزدی اشاره کرد.

در ادامه، باقری از توسعه ساختار فروش با استفاده از ظرفیت شرکت‌های فرعی «هرمز پاسارگاد» و «سروش پاسارگاد» به‌عنوان دیگر اقدامات مؤثر در سال ۱۴۰۳ نام برد.

چشم‌انداز ۱۴۰۴؛ توسعه صادرات و پروژه‌های زیرساختی

در بخش دیگری از این گزارش، راهبردهای شرکت برای سال ۱۴۰۴ تشریح شد. باقری از ایجاد بستر فروش ارزی در رینگ صادراتی بورس کالا، تمرکز بر فروش بدون واسطه به مشتریان خارجی، و گسترش بازار داخلی از طریق فروش به شهرداری‌های کلان‌شهرها خبر داد.

وی همچنین به حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی، مذاکره با مصرف‌کنندگان نهایی جهت انعقاد قراردادهای مستقیم، و تولید قیرهای تخصصی متناسب با شرایط اقلیمی و ترافیکی بازارهای هدف به‌عنوان برنامه‌های آینده شرکت اشاره کرد.

از جمله پروژه‌های زیرساختی سال ۱۴۰۴ نیز می‌توان به احداث اسکله اختصاصی به‌همراه تأسیسات ذخیره‌سازی و بارگیری محصول در بندر امام خمینی، افزایش ظرفیت مخازن مجتمع بندر به میزان ۱۶ هزار تن، و طرح توسعه مخازن در پایانه بندر شهید رجایی با ظرفیت ۲۰ هزار تن اشاره کرد. باقری ابراز امیدواری کرد که اجرای این پروژه‌ها، به‌ویژه در مجتمع بندرعباس، نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های لجستیکی شرکت ایفا کند.

رشد چشمگیر شاخص‌های مالی

در جریان این مجمع، گزارش مالی سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ نیز ارائه شد که نشان‌دهنده تداوم روند صعودی شاخص‌های مالی شرکت است.

براساس این گزارش:

درآمدهای عملیاتی شرکت با رشد ۲۹ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۲۰۳ هزار و ۳۱۶ میلیارد ریال رسید.

سود خالص شرکت پس از کسر مالیات با افزایش ۶۲.۴ درصدی به ۱۲ هزار و ۲۸ میلیارد ریال بالغ شد.

سود عملیاتی نیز با رشد ۲۲ درصدی به ۱۵ هزار و ۷۳۲ میلیارد ریال رسید.

سود ناخالص شرکت طی این دوره به ۱۸ هزار و ۵۹ میلیارد ریال افزایش یافت.

تقسیم سود ۵۰۰ تومانی به ازای هر سهم

در ادامه این نشست، با توجه به عملکرد مطلوب شرکت، مبلغ ۵۰۰ تومان سود نقدی به ازای هر سهم به تصویب سهام‌داران رسید و مورد استقبال آنان قرار گرفت.

تأکید بر تداوم مسیر توسعه‌محور

در پایان، مجمع عمومی ضمن قدردانی از تلاش‌های هیئت‌مدیره و مدیریت ارشد شرکت، بر تداوم مسیر توسعه‌محور، حفظ مزیت‌های رقابتی و ارتقاء جایگاه نفت پاسارگاد در صنعت قیر ایران و منطقه تأکید کرد.