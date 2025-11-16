اولین فستیوال «صدای درون» در قونیه برگزار میشود/ اعلام برنامه سفر فرهنگی آذرماه
شرکت مسافرت هوایی «ژوان شن سفید» از برگزاری سفر فرهنگی قونیه و نخستین دوره فستیوال «صدای درون» در روزهای ۱۹ الی ۲۸ آذر خبر داد.
به گزارش ایلنا، این شرکت که طی نوزدهمین سال متوالی سفرهای تخصصی قونیه را برگزار میکند، اعلام کرد فستیوال «صدای درون» با محوریت موسیقی، تجربههای نوآورانه و فعالیتهای خلاقانه طراحی شده و امسال برای نخستینبار در قالب یک برنامه مستقل به اجرا درمیآید.
به گفته برگزارکنندگان، این فستیوال باهدف ایجاد فضایی برای حضور گردشگران در یک برنامه فرهنگی ساختارمند شکلگرفته و شامل بخشهایی چون اجراهای هنری، نشستهای تخصصی و فعالیتهای مرتبط با سبک زندگی و هنر معاصر خواهد بود.
علاقهمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبتنام میتوانند با شماره 02143926 تماس بگیرند. توضیحات تکمیلی در وبسایت و صفحه رسمی اینستاگرام شرکت ژوان شن سفید در دسترس است.
نشانی دفتر مرکزی: تهران، خیابان توانیر، ساختمان دنیای بهتر، پلاک ۲۸، طبقه سوم، واحد ۳۱، تلفن تماس ۰۲۱۴۳۹۲۶