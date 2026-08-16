به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، ۱۵ ورزشکار هاکی روی یخ کیش در رده‌های سنی مختلف در فهرست دعوت‌شدگان به اردوهای تیم‌های ملی قرار گرفته‌اند.

در رده بزرگسالان، امیرمهدی بصیرت به اردوی تیم ملی دعوت شده است.

عماد نصرالله‌زاده، اهورا مزدایی، برسام سربندی، آیین مهرپویا، امیرعلی سلیمی و رادمهر سلطانی نیز در رده‌های سنی زیر ۱۸ و زیر ۲۰ سال به اردوهای تیم‌های ملی دعوت شده‌اند.

همچنین محمدمهدی دهقان، سام راسخی و آراز خالقی در رده زیر ۲۰ سال، دایانا یزدانی و الین بنازاده در رده زیر ۱۸ سال، ایوا فرهادی در رده زیر ۱۴ سال و رایین باغستانی و آرینا شجاعی‌پور در رده زیر ۱۰ سال، دیگر ورزشکاران کیش در فهرست دعوت‌شدگان هستند.