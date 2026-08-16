با حضور مربیان و کمکمربیان منتخب از هفت استان و منطقه آزاد کشور؛
منطقه آزاد انزلی، میزبان نسل تازه مربیان بادبانی ایران
بوتکمپ تخصصی درجه ۳ ملی مربیگری و کمکمربیگری کلاس دینگی تکنفره «آپتیمیست»، با حضور ۱۶ شرکتکننده از هفت استان و منطقه آزاد کشور، در مارینای کاسپین منطقه آزاد انزلی برگزار شد؛ رویدادی که بر نقش فزاینده این منطقه در توسعه آموزشهای تخصصی و پرورش استعدادهای ورزش بادبانی تأکید دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، بوتکمپ تخصصی درجه ۳ ملی مربیگری و کمکمربیگری کلاس دینگی تکنفره «آپتیمیست»، به دعوت انجمن بادبانی ایران و با میزبانی کمیته بادبانی منطقه آزاد انزلی، از ۲۱ تا ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ در مجموعه مارینای کاسپین برگزار شد.
این دوره با هدف توسعه و استانداردسازی آموزشهای پایه در ورزش بادبانی، ارتقای دانش فنی مربیان و کمکمربیان و فراهمسازی زمینه پرورش نسل جدید ورزشکاران این رشته برگزار شد. شرکتکنندگان طی شش روز، آموزشهای نظری و عملی مرتبط با اصول مربیگری و کمکمربیگری در کلاس آپتیمیست را زیر نظر مدرسان دوره فرا گرفتند. در این بوتکمپ، ۱۶ شرکتکننده شامل ۱۲ آقا و چهار خانم از هفت استان و منطقه آزاد کشور حضور داشتند.
برگزاری این رویداد با مشارکت دو مجموعه تخصصی فعال در حوزه بادبانی منطقه آزاد انزلی، شامل «باشگاه بادبانی و دریایی قایق کاغذی» و «مدرسه بادبانی مارینا کاسپین» انجام شد؛ همکاریای که بیانگر توسعه ظرفیتهای تخصصی و آموزشی ورزش بادبانی در این منطقه است.
فعالیت همزمان این دو مجموعه، بستر مناسبی برای آموزشهای پایه، استعدادیابی کودکان و نوجوانان، برگزاری دورههای حرفهای و میزبانی رقابتها و رویدادهای ملی در حوزه ورزشهای دریایی فراهم کرده است.
بابک زارعیپور، مشاور عالی انجمن بادبانی ایران و رئیس کمیته بادبانی منطقه آزاد انزلی، با اشاره به حمایتهای سازمان منطقه آزاد انزلی از این رشته اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی از ابتدای فعالیت کمیته بادبانی، توسعه این رشته را به عنوان ورزشی دریامحور، بومی و متناسب با ظرفیتهای طبیعی منطقه مورد حمایت قرار داده است.
وی افزود: تداوم این حمایتها در کنار فعالیت مجموعههای تخصصی بادبانی، زمینه توسعه آموزش، استعدادیابی، افزایش شمار ورزشکاران و برگزاری دورههای حرفهای را در منطقه آزاد انزلی فراهم کرده است.
زارعیپور با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی در مسیر تبدیل شدن به یکی از مناطق پیشرو ورزش بادبانی کشور قرار دارد، تصریح کرد: کلاس آپتیمیست از مهمترین کلاسهای پایه این رشته محسوب میشود و نقش تعیینکنندهای در آشنایی کودکان و نوجوانان با بادبانی و شکلگیری مسیر حرفهای آنان دارد. بر همین اساس، تربیت مربیان و کمکمربیان برخوردار از دانش فنی و استانداردهای آموزشی روز، یک ضرورت اساسی برای توسعه پایدار این ورزش است.
وی خاطرنشان کرد: میزبانی این دوره با حضور شرکتکنندگانی از نقاط مختلف کشور، ظرفیت منطقه آزاد انزلی را برای ایفای نقش به عنوان یکی از مراکز آموزش و توسعه ورزش بادبانی نمایان میکند؛ ظرفیتی که میتواند زمینه برگزاری دورههای تخصصیتر و میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی را در آینده فراهم سازد.
بوتکمپ تخصصی درجه ۳ ملی مربیگری و کمکمربیگری کلاس آپتیمیست، گامی در مسیر ارتقای استانداردهای آموزشی، افزایش مربیان متخصص و توسعه نظاممند ورزش بادبانی در کشور به شمار میرود. توسعه ورزشهای دریایی و فراهمسازی امکان حضور کودکان، نوجوانان و خانوادهها در فعالیتهای مرتبط با دریا نیز از ظرفیتهای مهم منطقه آزاد انزلی در حوزه ورزش و گردشگری ورزشی است.