روایت توسعه از دل روستا؛
چونچنان؛ تکمیل زیرساختها با اولویت ایمنی و خدمات عمومی
دهیار روستای چونچنان با اشاره به اجرای مجموعهای از طرحهای عمرانی با حمایت سازمان منطقه آزاد انزلی، از پیشرفت پروژههای مرتبط با مدیریت آبهای سطحی، توسعه امکانات ورزشی، ایمنسازی معابر و بهسازی محیط آموزشی در این روستا خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، امید عاشوری، دهیار روستای چونچنان، اظهار کرد: اجرای لولهگذاری برای هدایت و دفع آبهای سطحی، از جمله پروژههای انجامشده در روستا بوده که نقش مؤثری در ساماندهی آبهای سطحی و کاهش مشکلات ناشی از آن دارد.
وی افزود: احداث سکوی تماشاگران در زمین ورزشی پیام چونچنان، تعریض دو پل واقع در خیابان شهید رجایی و تخریب و نوسازی دیوار مدرسه حضرت معصومه(س)، از دیگر اقدامات عمرانی انجامشده با حمایت سازمان منطقه آزاد انزلی به شمار میرود.
عاشوری با اشاره به پروژههای در دست اقدام در روستا بیان کرد: زیرسازی کوچههای گلستان ۳ و ۴ انجام شده و این معابر برای اجرای عملیات آسفالت آماده هستند؛ اقدامی که در بهبود دسترسی و کیفیت تردد ساکنان این محدوده مؤثر خواهد بود.
دهیار روستای چونچنان همچنین به بازدید میدانی مصطفی طاعتیمقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، از این روستا اشاره کرد و گفت: در جریان این بازدید، مسائل و نیازهای عمرانی روستا مطرح شد و مقرر شد پروژههای اولویتدار جدید برای بررسی و تصویب به سازمان ارائه شود.
وی ادامه داد: اجرای آسفالت چند معبر روستایی، تداوم عملیات لولهگذاری و پیگیری دیگر نیازهای زیرساختی روستا، از جمله پیشنهادهایی است که در چارچوب پروژههای جدید به سازمان منطقه آزاد انزلی ارائه خواهد شد.
عاشوری خاطرنشان کرد: تداوم حمایت از پروژههای عمرانی روستاها، زمینه ارتقای کیفیت خدمات عمومی، ایمنی معابر و بهبود شرایط زندگی ساکنان روستاهای محدوده منطقه آزاد انزلی را فراهم میکند.