به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این بازدید میدانی با هدف پایش مستقیم فرآیندهای تولید، ارزیابی وضعیت زیرساخت‌ها و تسریع در ارائه خدمات حاکمیتی به سرمایه‌گذاران محدوده الحاقی شهرک صنعتی سفیدرود انجام شد.

مصطفی طاعتی‌مقدم و هیئت همراه در بخش نخست این حضور میدانی، با حضور در واحدهای صنعتی، به گفتگو با مدیران و فعالان اقتصادی پرداختند. در این راستا، وضعیت خطوط تولید شرکت «چلیک سازان» (تولیدکننده انواع محصولات پروتئینی)، شرکت «کوک و دوک» (فعال در زمینه تولید پوشاک زنانه و دخترانه) و شرکت «سعدی سیلندر» (سازنده انواع سیلندرهای آتش‌نشانی) مورد ارزیابی قرار گرفت و چالش‌های این واحدها در حوزه تأمین مواد اولیه، توسعه خطوط تولید و بهره‌مندی از معافیت‌های قانونی مناطق آزاد بررسی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در جریان این بازدیدها با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان مجاهدان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند، اظهار داشت: الحاق اراضی سپیدرود به منطقه آزاد انزلی فرصتی ارزشمند برای جهش تولید در استان گیلان است و سازمان با نگاهی تسهیل‌گرانه، تمام توان خود را برای رفع موانع اداری و پشتیبانی همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران به کار خواهد بست.

وی در ادامه حضور در شهرک صنعتی سفیدرود، از دفتر نمایندگی سازمان بازدید کرد و استقرار گمرک را مهم‌ترین اولویت اجرایی برای عملیاتی‌سازی کامل مزایای منطقه آزاد در این شهرک برشمرد. طاعتی‌مقدم تصریح کرد: بهره‌مندی فعالان اقتصادی از معافیت‌ها و تسهیلات قانونیِ مناطق آزاد، منوط به تکمیل زیرساخت‌های گمرکی است؛ لذا روند تجهیز و آماده‌سازی سایت گمرک با جدیت دنبال می‌شود تا خدمات‌رسانی لجستیکی و گمرکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق گردد.

در جریان این بازدید، مجید فاتحی، عضو هیئت‌مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در جهت انطباق زیرساخت‌های اداری شهرک صنعتی سفیدرود با ضوابط مناطق آزاد ارائه نمود.

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