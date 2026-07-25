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در بازدید مدیرعامل منطقه آزاد انزلی از شهرک صنعتی سفیدرود رشت تأکید شد؛

شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های گمرکی و رفع موانع واحدهای صنعتی

شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های گمرکی و رفع موانع واحدهای صنعتی
کد خبر : 1818249
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مصطفی طاعتی‌مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، به همراه مجید فاتحی، عضو هیئت‌مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری، عباس صابر، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان و جمعی از مدیران حوزه اقتصادی سازمان، با حضور در شهرک صنعتی سفیدرود، علاوه بر بررسی روند استقرار تشکیلات اداری و آماده‌سازی سایت گمرک، از ۳ واحد فعال تولیدی و صنعتی شامل شرکت‌های «چلیک سازان»، «کوک و دوک» و «سعدی سیلندر» بازدید کردند و از نزدیک در جریان چالش‌ها و روند فعالیت آن‌ها قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا به نقل از  مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این بازدید میدانی با هدف پایش مستقیم فرآیندهای تولید، ارزیابی وضعیت زیرساخت‌ها و تسریع در ارائه خدمات حاکمیتی به سرمایه‌گذاران محدوده الحاقی شهرک صنعتی سفیدرود انجام شد.
مصطفی طاعتی‌مقدم و هیئت همراه در بخش نخست این حضور میدانی، با حضور در واحدهای صنعتی، به گفتگو با مدیران و فعالان اقتصادی پرداختند. در این راستا، وضعیت خطوط تولید شرکت «چلیک سازان» (تولیدکننده انواع محصولات پروتئینی)، شرکت «کوک و دوک» (فعال در زمینه تولید پوشاک زنانه و دخترانه) و شرکت «سعدی سیلندر» (سازنده انواع سیلندرهای آتش‌نشانی) مورد ارزیابی قرار گرفت و چالش‌های این واحدها در حوزه تأمین مواد اولیه، توسعه خطوط تولید و بهره‌مندی از معافیت‌های قانونی مناطق آزاد بررسی شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در جریان این بازدیدها با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان مجاهدان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند، اظهار داشت: الحاق اراضی سپیدرود به منطقه آزاد انزلی فرصتی ارزشمند برای جهش تولید در استان گیلان است و سازمان با نگاهی تسهیل‌گرانه، تمام توان خود را برای رفع موانع اداری و پشتیبانی همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران به کار خواهد بست.
وی در ادامه حضور در شهرک صنعتی سفیدرود، از دفتر نمایندگی سازمان بازدید کرد و استقرار گمرک را مهم‌ترین اولویت اجرایی برای عملیاتی‌سازی کامل مزایای منطقه آزاد در این شهرک برشمرد. طاعتی‌مقدم تصریح کرد: بهره‌مندی فعالان اقتصادی از معافیت‌ها و تسهیلات قانونیِ مناطق آزاد، منوط به تکمیل زیرساخت‌های گمرکی است؛ لذا روند تجهیز و آماده‌سازی سایت گمرک با جدیت دنبال می‌شود تا خدمات‌رسانی لجستیکی و گمرکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق گردد.
در جریان این بازدید، مجید فاتحی، عضو هیئت‌مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در جهت انطباق زیرساخت‌های اداری شهرک صنعتی سفیدرود با ضوابط مناطق آزاد ارائه نمود.

 

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