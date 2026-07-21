خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری میز خدمت وزارت اقتصاد با هدف حمایت از کسب و کارها در کیش

برگزاری میز خدمت وزارت اقتصاد با هدف حمایت از کسب و کارها در کیش
کد خبر : 1816530
لینک کوتاه کپی شد.

میز خدمت وزارت اقتصاد با هدف برخورداری فعالان اقتصادی و کسب و کارها از تسهیلات حمایتی به مدت سه روز در کیش برگزار می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در جهت حمایت از کسب و کارهای جزیره کیش، میز خدمت وزارت اقتصاد با حضور تیمی متشکل از کارشناسان و نمایندگان این وزارتخانه به مدت 3 روز در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار می شود.

براساس برنامه ریزی های انجام شده اعضای جوامع و اصناف در این مدت در محل برگزاری میز خدمت حضور یافته تا نسبت به ثبت نام در سامانه های تسهیلاتی برای این فعالان اقتصادی اقدام شود.

طی برنامه زمانبندی امروز سه شنبه 30 تیرماه پس از برگزاری جلسه توجیهی با تمامی جوامع و اصناف، از ساعت 16 تا 18 فرایند ثبت نام حضوری تسهیلات برای جوامع بازاریان، رنت کاران و تک برندها انجام می شود.

چهارشنبه 31 تیرماه از ساعت 9 تا 12 ثبت نام حضوری متقاضیان انجمن سرمایه گذاران و سندیکای صنایع و ساعت 15 تا 18 ثبت نام حضوری متقاضیان اتحادیه املاک ، مجمع سازندگان و جامعه مراکز پذیرایی انجام خواهد شد.

پنج شنبه یکم مرداد هم از ساعت 9 تا 13 فرایند ثبت نام حضوری تسهیلات برای متقاضیان جامعه هتلداران ، خدمات مسافرتی و کلوپ داران انجام می شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل