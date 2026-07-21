برگزاری میز خدمت وزارت اقتصاد با هدف حمایت از کسب و کارها در کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در جهت حمایت از کسب و کارهای جزیره کیش، میز خدمت وزارت اقتصاد با حضور تیمی متشکل از کارشناسان و نمایندگان این وزارتخانه به مدت 3 روز در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار می شود.