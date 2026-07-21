برگزاری میز خدمت وزارت اقتصاد با هدف حمایت از کسب و کارها در کیش
میز خدمت وزارت اقتصاد با هدف برخورداری فعالان اقتصادی و کسب و کارها از تسهیلات حمایتی به مدت سه روز در کیش برگزار می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با پیگیریها و هماهنگیهای انجام شده در جهت حمایت از کسب و کارهای جزیره کیش، میز خدمت وزارت اقتصاد با حضور تیمی متشکل از کارشناسان و نمایندگان این وزارتخانه به مدت 3 روز در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار می شود.
براساس برنامه ریزی های انجام شده اعضای جوامع و اصناف در این مدت در محل برگزاری میز خدمت حضور یافته تا نسبت به ثبت نام در سامانه های تسهیلاتی برای این فعالان اقتصادی اقدام شود.
طی برنامه زمانبندی امروز سه شنبه 30 تیرماه پس از برگزاری جلسه توجیهی با تمامی جوامع و اصناف، از ساعت 16 تا 18 فرایند ثبت نام حضوری تسهیلات برای جوامع بازاریان، رنت کاران و تک برندها انجام می شود.
چهارشنبه 31 تیرماه از ساعت 9 تا 12 ثبت نام حضوری متقاضیان انجمن سرمایه گذاران و سندیکای صنایع و ساعت 15 تا 18 ثبت نام حضوری متقاضیان اتحادیه املاک ، مجمع سازندگان و جامعه مراکز پذیرایی انجام خواهد شد.
پنج شنبه یکم مرداد هم از ساعت 9 تا 13 فرایند ثبت نام حضوری تسهیلات برای متقاضیان جامعه هتلداران ، خدمات مسافرتی و کلوپ داران انجام می شود.