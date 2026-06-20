به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، علی عدلی، مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات شهری کیش، یکشنبه ۳۱ خرداد، با حضور در مرکز سامانه بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات، از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح از طریق شماره تلفن ۱۲۴ پاسخ‌گوی پرسش‌ها و دغدغه‌های کیشوندان است.

کیشوندان می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده، با شماره‌گیری سامانه ۱۲۴، مسائل و دیدگاه‌های خود را به‌صورت مستقیم با مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات شهری کیش در میان بگذارند.

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