پاسخگویی مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات شهری کیش در سامانه تلفنی ۱۲۴
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات شهری کیش، فردا یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، شنونده و پاسخگوی پرسشها، انتقادات و شکایات کیشوندان دربرنامه یکشنبههای پاسخگویی از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، علی عدلی، مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات شهری کیش، یکشنبه ۳۱ خرداد، با حضور در مرکز سامانه بازرسی و پاسخگویی به شکایات، از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح از طریق شماره تلفن ۱۲۴ پاسخگوی پرسشها و دغدغههای کیشوندان است.
کیشوندان میتوانند در بازه زمانی اعلامشده، با شمارهگیری سامانه ۱۲۴، مسائل و دیدگاههای خود را بهصورت مستقیم با مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات شهری کیش در میان بگذارند.