بازدید مدیرعامل منطقه آزاد ماکو از مجتمع بزرگ لجستیکی شرکت تجارت باختر آذربایجان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این بازدید، حسین گروسی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در این مجموعه اظهار داشت: حجم بالای خدمات‌رسانی به ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در این مجتمع، آن را به یکی از نقاط کلیدی پشتیبانی ترانزیت در شمال‌غرب کشور تبدیل کرده است.

وی با تأکید بر نقش زیرساخت‌های سوخت‌رسانی این مجموعه افزود: مجموعه سوخت‌رسانی این شرکت، بزرگ‌ترین مرکز ارائه خدمات سوخت به ناوگان ترانزیتی در شمال‌غرب کشور به شمار می‌رود و روزانه پذیرای تعداد قابل توجهی از کامیون‌های داخلی و خارجی است.

مدیرعامل منطقه آزاد ماکو با اشاره به شرایط خاص منطقه‌ای و بین‌المللی که درگیر تجاوزات استکبار جهانی است، ادامه داد: در این مقطع که برخی کریدورهای جنوبی کشور با محدودیت مواجه بوده‌اند، مسیر مرز بازرگان و زیرساخت‌های پشتیبان آن، از جمله این مجتمع، نقش مهمی در حفظ جریان ترانزیت و تأمین نیازهای لجستیکی ایفا کرده‌اند.

وی همچنین مرز بازرگان را یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های زمینی کشور دانست و تصریح کرد: تردد گسترده کامیون‌ها و ناوگان ترانزیتی از این مرز، اهمیت توسعه و تقویت زیرساخت‌های خدماتی و لجستیکی در منطقه آزاد ماکو را دوچندان کرده است.

در این بازدید، اعضای شورای تأمین نیز بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک تأکید کردند و توسعه این‌گونه پروژه‌ها را در افزایش تاب‌آوری اقتصادی منطقه مؤثر دانستند.