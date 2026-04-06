تدوین بستههای حمایتی از فعالان اقتصادی مناطق آزاد
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر طراحی و تدوین بستههای حمایتی از فعالان اقتصادی و محیط کسب و کار در مناطق آزاد تأکید کرد.
به گزارش ایلنا؛ نشست شورای معاونین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف بررسی انجام مأموریت های ملی در مناطق آزاد برگزار شد.
در این نشست، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با تاکید بر ضرورت خدماترسانی مطلوب به مردم و فعالان اقتصادی حاضر در مناطق آزاد، گفت: در پی حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، موضوع تسریع در ایجاد تسهیلات قانونی به ویژه برای فعالان اقتصادی به سازمان های مناطق آزاد ابلاغ شده است.
رضا مسرور افزود: بر اساس این ابلاغیه، هیئتمدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در چارچوب اختیارات پیشبینیشده در قوانین و مقررات، از جمله اساسنامه و آییننامهها، اقدامات لازم را برای مساعدت در تعیین و اخذ عوارض، مانند عوارض پذیرش، صدور و تمدید پروانههای ساختمانی و سایر موارد مشابه را به کار گیرند. همچنین اعمال حداکثر زمان قانونی برای تقسیط بدهی فعالان اقتصادی و حمایت از واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور نیز در دستور کار قرار دارد.
مسرور تصریح کرد: این اقدامات با هدف تسهیل شرایط کسبوکار، حمایت از تولیدکنندگان و بازرگانان و تقویت ظرفیت اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور انجام میشود تا فعالان اقتصادی بتوانند در شرایط موجود با آرامش و بهرهوری بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.