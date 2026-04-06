خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تدوین بسته‌های حمایتی از فعالان اقتصادی مناطق آزاد

کد خبر : 1769993
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر طراحی و تدوین بسته‌های حمایتی از فعالان اقتصادی و محیط کسب و کار در مناطق آزاد تأکید کرد.

به گزارش ایلنا؛ نشست شورای معاونین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف بررسی انجام مأموریت های ملی در مناطق آزاد برگزار شد.

در این نشست، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با تاکید بر ضرورت خدمات‌رسانی مطلوب به مردم و فعالان اقتصادی حاضر در مناطق آزاد، گفت: در پی حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، موضوع تسریع در ایجاد تسهیلات قانونی به ویژه برای فعالان اقتصادی به سازمان های مناطق آزاد ابلاغ شده است.

رضا مسرور افزود: بر اساس این ابلاغیه، هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در چارچوب اختیارات پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات، از جمله اساسنامه و آیین‌نامه‌ها، اقدامات لازم را برای مساعدت در تعیین و اخذ عوارض، مانند عوارض پذیرش، صدور و تمدید پروانه‌های ساختمانی و سایر موارد مشابه را به کار گیرند. همچنین اعمال حداکثر زمان قانونی برای تقسیط بدهی فعالان اقتصادی و حمایت از واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور نیز در دستور کار قرار دارد.

مسرور تصریح کرد: این اقدامات با هدف تسهیل شرایط کسب‌وکار، حمایت از تولیدکنندگان و بازرگانان و تقویت ظرفیت اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور انجام می‌شود تا فعالان اقتصادی بتوانند در شرایط موجود با آرامش و بهره‌وری بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار