تمرکز مناطق جنوبی کشور در ارائه خدمات به ساکنین و فعالین اقتصادی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد ماکو؛ مهدی مزینانی گفت: این ستاد در مناطق آزاد از ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ همزمان با برگزاری شصت و ششمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور در دبیرخانه به حالت عملیاتی در آمد و کمیته‌های مختلف فعالیت خود را آغاز کردند.

مزینانی با اشاره با حملات رژیم صهیونی – آمریکایی به کشورمان و برخی از مناطق آزاد گفت: مناطق جنوبی کشور شرایط میزبانی مطلوب از میهمانان نوروزی را از دست دادند اما روند خدمت‌رسانی با اولویت‌بخشی به ساکنین و فعالین اقتصادی در حال انجام است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: در مناطق شمال و شمال غرب ارائه خدمات به مسافران و شهروندان آسیب دیده از جنگ تحمیلی به صورت ۲۴ ساعته در حال انجام است.

مزینانی، از نظارت و بازرسی‌های روزانه ستادهای مناطق خبر داد و گفت: همانطور که دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد پیش از سال تأکید داشتند رویکرد مناطق امسال بر جنبه‌های کیفی و ارتقای کیفیت تجربه مسافران تمرکز دارد و امیدواریم تجربه متفاوت سفر امسال به مناطق با رضایت‌مندی مردم همراه باشد.

وی از آمادگی مناطق برای شرایط اضطراری خبر داد و افزود: امکان اقامتی اضطراری و مدیریت شرایط بحرانی در مناطق پیش‌بینی شده و مشکلی در تأمین نیازها و اقلام و مایحتاج مسافران در مناطق نخواهیم داشت.

