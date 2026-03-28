خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمرکز مناطق جنوبی کشور در ارائه خدمات به ساکنین و فعالین اقتصادی

کد خبر : 1766358
لینک کوتاه کپی شد.

رییس ستاد خدمات سفر مناطق آزاد، از آمادگی کامل مناطق آزاد انزلی، ارس و ماکو برای میزبانی از مسافران و مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار و اروند در ارائه خدمات به ساکنین و فعالین اقتصادی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد ماکو؛ مهدی مزینانی گفت: این ستاد در مناطق آزاد از ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ همزمان با برگزاری شصت و ششمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور در دبیرخانه به حالت عملیاتی در آمد و کمیته‌های مختلف فعالیت خود را آغاز کردند.

مزینانی با اشاره با حملات رژیم صهیونی – آمریکایی به کشورمان و برخی از مناطق آزاد گفت: مناطق جنوبی کشور شرایط میزبانی مطلوب از میهمانان نوروزی را از دست دادند اما روند خدمت‌رسانی با اولویت‌بخشی به ساکنین و فعالین اقتصادی در حال انجام است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: در مناطق شمال و شمال غرب ارائه خدمات به مسافران و شهروندان آسیب دیده از جنگ تحمیلی به صورت ۲۴ ساعته در حال انجام است.

مزینانی، از نظارت و بازرسی‌های روزانه ستادهای مناطق خبر داد و گفت: همانطور که دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد پیش از سال تأکید داشتند رویکرد مناطق امسال بر جنبه‌های کیفی و ارتقای کیفیت تجربه مسافران تمرکز دارد و امیدواریم تجربه متفاوت سفر امسال به مناطق با رضایت‌مندی مردم همراه باشد.

وی از آمادگی مناطق برای شرایط اضطراری خبر داد و افزود: امکان اقامتی اضطراری و مدیریت شرایط بحرانی در مناطق پیش‌بینی شده و مشکلی در تأمین نیازها و اقلام و مایحتاج مسافران در مناطق نخواهیم داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار