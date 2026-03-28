تمرکز مناطق جنوبی کشور در ارائه خدمات به ساکنین و فعالین اقتصادی
رییس ستاد خدمات سفر مناطق آزاد، از آمادگی کامل مناطق آزاد انزلی، ارس و ماکو برای میزبانی از مسافران و مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار و اروند در ارائه خدمات به ساکنین و فعالین اقتصادی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد ماکو؛ مهدی مزینانی گفت: این ستاد در مناطق آزاد از ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ همزمان با برگزاری شصت و ششمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور در دبیرخانه به حالت عملیاتی در آمد و کمیتههای مختلف فعالیت خود را آغاز کردند.
مزینانی با اشاره با حملات رژیم صهیونی – آمریکایی به کشورمان و برخی از مناطق آزاد گفت: مناطق جنوبی کشور شرایط میزبانی مطلوب از میهمانان نوروزی را از دست دادند اما روند خدمترسانی با اولویتبخشی به ساکنین و فعالین اقتصادی در حال انجام است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: در مناطق شمال و شمال غرب ارائه خدمات به مسافران و شهروندان آسیب دیده از جنگ تحمیلی به صورت ۲۴ ساعته در حال انجام است.
مزینانی، از نظارت و بازرسیهای روزانه ستادهای مناطق خبر داد و گفت: همانطور که دبیر شورایعالی مناطق آزاد پیش از سال تأکید داشتند رویکرد مناطق امسال بر جنبههای کیفی و ارتقای کیفیت تجربه مسافران تمرکز دارد و امیدواریم تجربه متفاوت سفر امسال به مناطق با رضایتمندی مردم همراه باشد.
وی از آمادگی مناطق برای شرایط اضطراری خبر داد و افزود: امکان اقامتی اضطراری و مدیریت شرایط بحرانی در مناطق پیشبینی شده و مشکلی در تأمین نیازها و اقلام و مایحتاج مسافران در مناطق نخواهیم داشت.