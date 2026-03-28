افزایش خدمات رسانی تمام وقت نیروهای امدادی و آتش نشانی در نوروز ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، محمدمهدی قربانی، معاون عمرانی و زیربنایی سازمان با اشاره به اینکه پیش از شروع رسمی فعالیت ستاد هماهنگی گردشگری و خدمات سفر منطقه آزاد انزلی در ایام نوروز ۱۴۰۵،اقدامات لازم جهت بهسازی مبلمان شهری،مدیریت جریان های ترافیکی داخل محدوده و ورودی-خروجی به منطقه به منظور تسهیل و تسریع در تردد خودرویی مسافران نوروزی انجام شده، اضافه کرد: از سوی دیگر بخش های امدادی و خدمات درمانی عضو ستاد، طی ایام نوروز ۱۴۰۵ در قالب ایستگاه مرکزی واقع در فاز تجارت و گردشگری، و پایگاه اورژانس پارک چپربرد، از ابتدا تا پایان تعطیلات نوروز به صورت شبانه روزی اقدام به خدمت رسانی تمام وقت می کنند.

محمدمهدی قربانی افزود: علاوه‌بر این دو گروه موتور آمبولانس نیز در کنار دو مرکز مزبور آماده به خدمات رسانی به آسیب و سانحه دیدگان احتمالی می باشند.

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه به موارد فوق باید حضور دو تیم مجهز از پرسنل هلال احمر در فاز تجارت و‌ گردشگری، و پارک روستای چپربرد جهت تحت پوشش قرار دادن بخش شرقی محدوده منطقه آزاد انزلی را اضافه نمود، گفت: تکمیل کننده خدمات درمانی فعالیت چهار درمانگاه کوچک و پنج داروخانه در سطح منطقه و در قالب ستاد هماهنگی گردشگری و خدمات سفر منطقه آزاد انزلی است.

وی با اشاره به آغاز فعالیت رسمی مرکز جدید خدمات آتش نشانی در جوار پارک چپربرد، در خصوص حفظ و ارتقای شاخص های ایمنی در مقابل حوادث احتمالی، چنین توضیح داد: در حوزه خدمات آتش‌نشانی نیز علاوه بر ایستگاه مرکزی فاز تجارت و گردشگری منطقه، سه پایگاه آتش نشانی در سطح روستاهای منطقه مشغول به فعالیت و ارائه خدمات ایمنی به روستاییان و مسافرین نوروزی می باشند.

لازم به ذکر است خدمات رسانی فوق از سوی معاونت فنی-عمرانی و مدیریت غذا و دارو این سازمان، در چار چوب ستاد هماهنگی گردشگری و خدمات سفر منطقه آزاد انزلی، با هدف تأمین و تضمین حفظ ایمنی و خدمات رسانی درمانی در تمامی محدوده حضور و تردد گردشگران انجام می شود.

