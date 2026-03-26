مناطق آزاد بهترین و بیشترین نقش و ظرفیت را در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برخوردار می باشند

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، سعید رحمت زاده، رییس فراکسیون نظارت بر عملکرد مناطق آزاد با قدردانی از تلاش های سال گذشته مناطق در عرصه های مختلف،تأکید مجدد سومین رهبر انقلاب اسلامی بر اقتصاد مقاومتی را بیانگر رویکرد عملگرایانه ایشان ارزیابی نمود و گفت: اهتمام بیشتر مجلس شورای اسلامی مبنی بر رفع موانع تولید، رونق فضای کسب و کار و اجرای احکام اقتصادی برنامه هفتم توسعه به ویژه در مولفه های تأمین و جهش مالی بوده و در سال جدید تقویت نهادی دبیرخانه شورایعالی در دستور کار فراکسیون و کمیسیون اقتصادی قرار دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار توجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر افزایش جذابیت ها برای حضور و جذب سرمایه گذاران شد و با اشاره به برخی بوروکراسی های اداری در نهادهای دولتی همکار با این مناطق، تأکید کرد که مناطق آزاد بی محابا اجرای اهداف تعیین شده را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه نقاط قوت و ظرفیت های مناطق آزاد به ریاست جمهور اعلام شده، علی رغم عدم دست یابی به تمام فرصت ها و ظرفیت ها، رویکرد مناطق آزاد در تحقق اهداف قابل دفاع است، گفت: از مهمترین فرصتهای مناطق آزاد دبیری دکتر مسرور می باشد که علاوه بر سابقه مدیریتی با تألیف مکتوباتی در حوزه نظریه پردازی اقتصاد دیجیتال و نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این عرصه، گام مهمی در تولید محتوای فکری-اندیشه ای برداشته اند.

نماینده مردم شهرستان صومعه سرا و معین مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش منطقه آزاد انزلی در استان گیلان اظهار کرد که رفع کاستی های استان را می توان از جمله مهمترین انتظارات قابل تحقق توسط نخستین منطقه آزاد شمال کشور بیان کرد.

مهرداد گودرزوند چگینی نماینده رودبار: رفع کاستی های استان از جمله مهمترین انتظارات قابل تحقق توسط نخستین منطقه آزاد شمال کشور

در ادامه مهرداد گودرزوند چگینی نماینده رودبار حضور دکتر مسرور در عرصه کلان مدیریتی کشور را فرصتی برای استان ارزیابی کرد و افزود: شهرستان رودبار به عنوان جنوبی ترین و خشک ترین منطقه استان با بهره مندی از اراضی قابل توجه و مسیر ریلی-اتوبانی می تواند در معادلات منطقه آزاد انزلی ایفای نقش نماید.

وی با تقدیر از زحمات مدیرعامل و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی، ظرفیت این منطقه را فراتر از استان عنوان نمود و خواستار برنامه ریزی جهت اثرگذاری بیشتر منطقه آزاد انزلی در مناسبات ملی و بین المللی شد.

سلمان زارع نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل: همکاری و همدلی میان نمایندگان مجلس دوازدهم با دبیرخانه شورایعالی باید استمرار یابد

در پایان سلمان زارع نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنایات رژیم صهیونی در جنگ رمضان و اینکه با پیروزی کشورمان در آینده شاهد تنظیم نظم نوین منطقه ای خواهیم بود، اظهار داشت: همکاری میان نمایندگان مجلس دوازدهم با دبیرخانه شورایعالی زمینه ساز تصویب لایحه افزایش محدوده این منطقه در صحن علنی شد و این همدلی باید استمرار یابد.

وی با بیان توانمندی های متنوع و برخی مشکلات حوزه انتخابیه خود، خواستار بهره مندی از مزایای منطقه آزاد انزلی و ایفای بیشتر سازمان منطقه آزاد انزلی در زمینه مسئولیت اجتماعی شد.

انتهای پیام/