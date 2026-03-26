در جریان بازدید دبیر شورایعالی مناطق آزاد از پروژههای عمرانی، صنعتی و خدماتی منطقه آزاد انزلی مطرح شد:
تأکید بر تکمیل زیرساختهای بندری و صنعتی، بهرهبرداری از ایستگاه امداد و نجات و بررسی طرحهای گردشگری
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه سفر خود به منطقه آزاد انزلی ، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا در گلزار شهدای لیجارکی، از مجموعهای از طرحها و زیرساختهای مهم شامل پروژههای مجتمع بندری کاسپین، شهرک صنعتی شماره ۳، ایستگاه شماره ۲ امداد و نجات و آتشنشانی چپرپرد و همچنین طرحهای سرمایهگذاری گردشگری و بازارچه ونوس بازدید کرد و بر شتاببخشی به روند تکمیل پروژههای صادراتمحور تأکید نمود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی؛ رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در جریان حضور خود در منطقه آزاد انزلی، برنامه بازدیدهای میدانی را با حضور در گلزار شهدای لیجارکی آغاز کرد و با قرائت فاتحه و گلباران، به مقام شامخ شهدا بهویژه شهید محراب بشارتی از شهدای مدافع امنیت جنگ ۱۲ روزه ادای احترام کرد.
وی سپس با حضور در مجتمع بندری کاسپین، از بخشهای مختلف این مجموعه از جمله عملیات تکمیل موجشکن غربی، لایروبی حوضچه آرامش و روند آمادهسازی ایستگاه ریلی قطار بازدید کرد. در این بازدید، گزارشی از پیشرفت پروژههای بندری ارائه شد و بر اهمیت نقش این زیرساختها در توسعه ترانزیت و تقویت جایگاه منطقه در کریدورهای بینالمللی تأکید شد.
در ادامه، دبیر شورایعالی مناطق آزاد از شهرک صنعتی شماره ۳ منطقه آزاد انزلی که در حال احداث است، بازدید کرد. وی ضمن بررسی مراحل اجرای زیرساختهای این شهرک، بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه و فراهمسازی شرایط برای استقرار واحدهای تولیدی صادراتمحور تأکید کرد.
بهرهبرداری از ایستگاه شماره ۲ امداد و نجات و آتشنشانی منطقه آزاد انزلی در روستای چپرپرد از دیگر بخشهای این سفر بود. این ایستگاه با هدف ارتقای سطح خدمات ایمنی و امدادی برای ساکنان و روستاوندان محدوده منطقه احداث شده که از مطالبات مهم اهالی روستاهای همجوار محسوب میشد.
بازدید از یکی از طرحهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و همچنین حضور در بازارچه ونوس واقع در مرکز همایشها و نمایشگاههای منطقه آزاد انزلی بخش پایانی برنامه دبیر شورایعالی بود. وی در گفتوگو با نماینده جامعه بازار، در جریان آخرین وضعیت فعالیت کسبوکارها، نیازها و موضوعات مرتبط با فعالان این حوزه نیز قرار گرفت.