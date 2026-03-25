برگزاری نشست شورای اداری سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، نشست شورای اداری سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، طاعتی مقدم مدیرعامل سازمان، رحمت‌زاده رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی و نماینده شهرستان صومعه‌سرا و معین انزلی، زارع نماینده لاهیجان و سیاهکل، چگینی نماینده رودبار، اعضای هیئت‌مدیره، معاونین و مدیران این سازمان برگزار شد.

در این جلسه، مدیرعامل و معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی گزارش جامعی از عملکرد بخش‌های مختلف ارائه کردند و همچنین اهم اهداف، برنامه‌ها و راهبردهای پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵ را تشریح نمودند. تأکید بر توسعه متوازن، افزایش نقش منطقه در اقتصاد ملی و تقویت زیرساخت‌ها از جمله محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

انتهای پیام/