تجربه متفاوت گردشگری با رزرو «تورهای ساعتی» در منطقه آزاد انزلی
با فرا رسیدن نوروز ۱۴۰۵، این سازمان از «سکوی جامع خدمات» خود بهره برداری کرد. این سامانه که در قالب وبسایت و اپلیکیشن در دسترس قرار گرفته، با ارائه خدماتی همچون تورهای گردشگری ساعتی شیوه سفر به این منطقه را متفاوت کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، نیکوی، مدیر فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی از راهاندازی سکوی جامع خدمات گردشگری این منطقه همزمان با نوروز خبر داد و اظهار کرد: یکی از مهمترین و جذابترین قابلیتهای این سامانه، امکان رزرو آنلاین تورهای گردشگری ساعتی است که برای نخستینبار در منطقه آزاد انزلی ارائه میشود.
وی افزود: با راهاندازی این سکو، گردشگران میتوانند متناسب با زمان و علاقه خود، تورها را با قیمت های متنوع (نهصد و نود هزارتومان، یک میلیون و سیصد و نود هزارتومان، یک میلیون و هفتصد و نود هزار تومان، یک میلیون و ششصد و نود هزارتومان، دو میلیون و دویست و نود هزار تومان و دو میلیون و ششصد هزار تومان ) انتخاب و رزرو کنند و دیگر نیازی به اختصاص یک روز کامل برای شرکت در تورهای گردشگری نخواهند داشت.
مدیر فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی ادامه داد: بسیاری از مسافران به دلیل محدودیت زمان نمیتوانند از تمامی ظرفیتهای گردشگری منطقه استفاده کنند؛ از این رو در این سامانه امکان انتخاب تورهای متنوع چندساعته پیشبینی شده است.
نیکوی همچنین با اشاره به سایر امکانات این سکو گفت: سکوی جامع خدمات منطقه آزاد انزلی در واقع یک دستیار هوشمند سفر برای گردشگران است و علاوه بر رزرو تور، امکان استفاده از تخفیفهای ویژه مراکز اقامتی و پذیرایی نیز در آن فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این سامانه همچنین نقشه آنلاین و هوشمند منطقه در اختیار گردشگران قرار گرفته تا بتوانند بهراحتی مسیر دسترسی به جاذبهها، مراکز خدماتی و امکانات رفاهی منطقه آزاد انزلی را پیدا کنند.
مدیر فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان تصریح کرد: گردشگران و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به وبسایت رسمی سازمان یا نصب اپلیکیشن «پیلار از بازار»، برنامه سفر خود را با تخفیف مدیریت کرده و تورهای ساعتی و سایر خدمات گردشگری منطقه را بهصورت آنلاین رزرو کنند.
برای ورود به این سکو روی لینک WWW.PILARSERVICE.COM کلیک کنید.