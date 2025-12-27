بررسی راهکارهای توسعه گردشگری صنعت نفت در منطقه آزاد اروند
نشست تخصصی کمیته نفت، گاز و پتروشیمی سازمان منطقه آزاد اروند با حضور مدیران مرکز اسناد و موزههای صنعت نفت با محوریت توسعه گردشگری صنعت نفت، برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، نشست تخصصی کمیته نفت، گاز و پتروشیمی این سازمان با محوریت «گردشگری صنعت نفت» و با حضور ابوذر منصوری مشاور مدیر و رئیس سیاستگذاری و تولید محتوای مرکز اسناد و موزههای صنعت نفت، حسین رستگار کارشناس ارشد بررسی طرحها و مسئول هماهنگی تاریخ شفاهی این مرکز و ایمان اسپرغم فعال حوزه گردشگری و موزهدار شخصی برگزار شد.
در این نشست قدرتاله طمیمیان دبیر کمیته نفت، گاز و پتروشیمی سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری صنعت نفت در منطقه، گفت: در کنار دیگر فعالیتهای این کمیته، موضوع گردشگری صنعت نفت باید با همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند بهصورت هدفمند و مداوم پیگیری شود.
طمیمیان افزود: پروژه تاریخ شفاهی وزارت نفت از جمله اقدامات ارزشمند در حفظ میراث فرهنگی و صنعتی کشور است و با توجه به پیشینه پالایشگاه آبادان و شکلگیری فرهنگی غنی در پیرامون صنعت نفت، این شهر میتواند به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه گردشگری نفت در کشور مطرح شود.
در ادامه، نمایندگان مرکز اسناد و موزههای صنعت نفت ضمن تشریح برنامههای این مرکز بر گسترش همکاریهای مشترک با منطقه آزاد اروند در زمینه توسعه موزههای نفتی و مستندسازی تاریخ صنعت نفت در جنوب کشور تأکید کردند.
همچنین در بخش دیگری از این نشست، از ایمان اسپرغم فعال گردشگری و موزهدار شخصی به عنوان یکی از چهرههای مؤثر در حفظ و معرفی میراث صنعت نفت در سطح محلی یاد شد و بر حمایت از فعالیتهای وی در زمینه موزهداری تأکید گردید.
در این نشست، طرفین بر تداوم تعاملات تخصصی، تدوین برنامههای مشترک پژوهشی و فرهنگی و بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه آزاد اروند برای توسعه گردشگری نفت و تقویت نقش آبادان در معرفی تاریخ و هویت صنعتی کشور تأکید کردند.