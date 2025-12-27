خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی راهکارهای توسعه گردشگری صنعت نفت در منطقه آزاد اروند

بررسی راهکارهای توسعه گردشگری صنعت نفت در منطقه آزاد اروند
کد خبر : 1733530
لینک کوتاه کپی شد.

نشست تخصصی کمیته نفت، گاز و پتروشیمی سازمان منطقه آزاد اروند با حضور مدیران مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت با محوریت توسعه گردشگری صنعت نفت، برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، نشست تخصصی کمیته نفت، گاز و پتروشیمی این سازمان با محوریت «گردشگری صنعت نفت» و با حضور ابوذر منصوری مشاور مدیر و رئیس سیاست‌گذاری و تولید محتوای مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت، حسین رستگار کارشناس ارشد بررسی طرح‌ها و مسئول هماهنگی تاریخ شفاهی این مرکز و ایمان اسپرغم فعال حوزه گردشگری و موزه‌دار شخصی برگزار شد.

در این نشست قدرت‌اله طمیمیان دبیر کمیته نفت، گاز و پتروشیمی سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری صنعت نفت در منطقه، گفت: در کنار دیگر فعالیت‌های این کمیته، موضوع گردشگری صنعت نفت باید با همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند به‌صورت هدفمند و مداوم پیگیری شود.

طمیمیان افزود: پروژه تاریخ شفاهی وزارت نفت از جمله اقدامات ارزشمند در حفظ میراث فرهنگی و صنعتی کشور است و با توجه به پیشینه پالایشگاه آبادان و شکل‌گیری فرهنگی غنی در پیرامون صنعت نفت، این شهر می‌تواند به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه گردشگری نفت در کشور مطرح شود.

در ادامه، نمایندگان مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت ضمن تشریح برنامه‌های این مرکز بر گسترش همکاری‌های مشترک با منطقه آزاد اروند در زمینه توسعه موزه‌های نفتی و مستندسازی تاریخ صنعت نفت در جنوب کشور تأکید کردند.

همچنین در بخش دیگری از این نشست، از ایمان اسپرغم فعال گردشگری و موزه‌دار شخصی به عنوان یکی از چهره‌های مؤثر در حفظ و معرفی میراث صنعت نفت در سطح محلی یاد شد و بر حمایت از فعالیت‌های وی در زمینه موزه‌داری تأکید گردید.

در این نشست، طرفین بر تداوم تعاملات تخصصی، تدوین برنامه‌های مشترک پژوهشی و فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه آزاد اروند برای توسعه گردشگری نفت و تقویت نقش آبادان در معرفی تاریخ و هویت صنعتی کشور تأکید کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا