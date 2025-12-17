مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:
حراست رکن سلامت، شفافیت و پویایی سازمانهاست
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با تأکید بر جایگاه راهبردی حراست در ساختار مدیریتی سازمانها گفت: حراست صرفاً یک نهاد نظارتی و کنترلی نیست، بلکه یکی از ارکان اساسی سلامت، شفافیت، اعتمادسازی و پویایی پایدار سازمانها به شمار میرود و نقش آن در ارتقای اثربخشی نیروی انسانی و صیانت از سرمایههای مادی و معنوی انکارناپذیر است.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر هادی مقدمزاده در آیین تودیع و معارفه مدیرکل حراست این سازمان که با حضور مدیرکل پولی و مالی وزارت اطلاعات، رییس مرکز حراست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور، مدیرکل حراست استان آذربایجان شرقی، اعضای شورای تأمین و جمعی از معاونان و مدیران سازمان برگزار شد با اشاره به رسالت حراست در سازمانها اظهار داشت: حوزه حراست نهتنها وظیفه صیانت فیزیکی از مجموعه را بر عهده دارد، بلکه با رویکردی اخلاقمحور و ایجابی، نقش مؤثری در سالمسازی محیط اداری، تقویت فرهنگ سازمانی و پیشگیری از آسیبهای بالقوه ایفا میکند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با تأکید بر اهمیت رویکرد اعتمادمحور در حوزه حراست اظهار داشت: عملکرد مبتنی بر اعتماد و مشارکتجویی در سطوح مدیریتی و اجرایی حراست، بهصورت مستقیم در ارتقای انگیزش سازمانی، افزایش بهرهوری نیروی انسانی و بهبود اثربخشی فرآیندهای اداری نقشآفرین است و تداوم سلامت، شفافیت و پویایی سازمانها بدون استقرار چنین رویکردی امکانپذیر نخواهد بود.
مقدمزاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی که کشور با جنگ اقتصادی مواجه است مناطق آزاد موظفاند متناسب با مأموریتهای تعریفشده در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، نقش مؤثری در اقتصاد کلان کشور ایفا کنند و تحقق این هدف، نیازمند همراهی و نقشآفرینی دقیق و هوشمند نهادهای نظارتی از جمله حراست است.
وی مأموریت و فلسفه وجودی حراست را پاسداری از امانتهای مادی و معنوی سازمان دانست و تصریح کرد: نگاه ما به مقوله حراست، نگاهی ایجابی، سازنده و مبتنی بر خیرخواهی است. حراست نباید صرفاً در قالب کنترل و محدودسازی تعریف شود، بلکه باید بهعنوان بازوی رشد، تعالی و پیشبرد اهداف سازمانی ایفای نقش کند.
رئیس هیأتمدیره سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه با اشاره به ظرفیتها و عملکرد این منطقه گفت: منطقه آزاد ارس بهواسطه موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ممتاز، ظرفیتهای کمنظیری در حوزههای مختلف دارد و امروز با برخورداری از ۲۹۰ واحد صنعتی فعال و ۱۸۰ واحد در حال احداث، عنوان صنعتیترین منطقه آزاد کشور را از آن خود کرده است.همچنین به دلیل اقلیم مناسب، به یکی از قطبهای مهم کشاورزی گلخانهای کشور تبدیل شده و در حوزه مدیریت تأمین انرژی و رفع ناترازیها، با اقدامات انجامشده، در مسیر تبدیلشدن به قطب انرژیهای پاک و تجدیدپذیر قرار دارد.
مقدمزاده با اشاره به ارزیابیهای انجامشده از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور تصریح کرد: منطقه آزاد ارس در ششماهه نخست سال جاری، در تمامی شاخصهای عملکردی موفق به کسب رتبه نخست شده است که این موفقیت حاصل تعامل، همافزایی، تدابیر مدیریتی و تلاش صادقانه کارکنان سازمان و همراهی و همکاری نهادهای نظارتی در مسیر تحقق اهداف تعیینشده است.
گفتنی است در پایان این مراسم محمد اکبری بهعنوان سرپرست ادارهکل حراست سازمان منطقه آزاد ارس معرفی و از تلاش های علی اشرفی مدیرکل سابق حراست سازمان تجلیل به عمل آمد.