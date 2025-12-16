خبرگزاری کار ایران
جلسه ستاد مدیریت بحران منطقه آزاد انزلی برگزار شد

کد خبر : 1728385
جلسه ستاد مدیریت بحران منطقه آزاد انزلی به ریاست محمدمهدی قربانی، جانشین ستاد مدیریت بحران، با حضور مدیران اجرایی و اعضای ستاد منطقه باهدف بررسی تمهیدات لازم برای مقابله با بحران احتمالی در فصل زمستان برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،  در این نشست که با تمرکز بر ارزیابی آمادگی زیرساخت‌ها، تجهیزات و هماهنگی بین دستگاه‌ها تشکیل شد، قربانی بر لزوم پیشگیری از اختلالات ناشی از برف و باران‌های شدید در منطقه تأکید کرد و گفت: «باتوجه‌به پیش‌بینی‌های هواشناسی، ضروری است تمام دستگاه‌ها آمادگی کامل برای مدیریت بحران‌های احتمالی ناشی از بارش برف، از جمله قطعی برق، مسدودشدن راه‌ها و اختلال در خدمات‌رسانی را داشته باشند.»

 

 

