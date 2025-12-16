جلسه ستاد مدیریت بحران منطقه آزاد انزلی برگزار شد

جلسه ستاد مدیریت بحران منطقه آزاد انزلی برگزار شد
جلسه ستاد مدیریت بحران منطقه آزاد انزلی به ریاست محمدمهدی قربانی، جانشین ستاد مدیریت بحران، با حضور مدیران اجرایی و اعضای ستاد منطقه باهدف بررسی تمهیدات لازم برای مقابله با بحران احتمالی در فصل زمستان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این نشست که با تمرکز بر ارزیابی آمادگی زیرساختها، تجهیزات و هماهنگی بین دستگاهها تشکیل شد، قربانی بر لزوم پیشگیری از اختلالات ناشی از برف و بارانهای شدید در منطقه تأکید کرد و گفت: «باتوجهبه پیشبینیهای هواشناسی، ضروری است تمام دستگاهها آمادگی کامل برای مدیریت بحرانهای احتمالی ناشی از بارش برف، از جمله قطعی برق، مسدودشدن راهها و اختلال در خدماترسانی را داشته باشند.»