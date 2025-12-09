اقتصاد کیش با انرژی دوندگان روشن شد/گردشگری جزیره نفسی تازه کرد

رامتین روشن، کارشناس حوزه گردشگری، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه یکی از اقدامات موثری که در چند سال اخیر انجام شد، خلق برند در حوزه رویدادهای ورزشی بین‌المللی بود اظهار کرد: "دو ماراتن کیش"، یکی از فضاهایی است که نباید از آن غافل شد، چرا که با این حجم استقبال و کیفیت اجرا، اقدامی بسیار مثبت است و باید ادامه پیدا کند.

او با بین اینکه در برگزاری رویدادها، نظارت‌ها طبیعی است افزود: هر فعالیت نوپائی نقص‌هایی دارد اما نباید با آن قهری برخورد شود، بلکه باید در فکر چاره باشیم تا کیفیت آن در دوره‌های بعد از دست نرود و دقت بیشتری در حوزه نظارتی انجام شود.

وی ادامه داد: در این مسیر داشتن دبیرخانه دائمی و اطلاع‌رسانی‌های منظم در طول یک سال تا سال آینده می‌تواند بسیار موثر باشد. باید توجه کنیم که این یک رقابت رسمی ورزشی و در عین حال یک ایونت است. گردهمایی سنین و جنسیت‌های مختلف در کنار یکدیگر ارزش بالایی دارد.

روشن با اشاره به محدودیت‌های فدراسیون‌ها برای برخی ورزشکاران بانوان، گفت: اگر بخواهیم این رویداد را صرفاً در قالب بخش ورزشی ببریم، بسیاری از ورزشکاران خانم نمی‌توانند شرکت کنند. این رویداد داخلی است و تأکید می‌کنم یک رویداد داخلی است که سطح آن فراگیر شده و در آینده می‌تواند در حوزه بین‌الملل نیز حرفی برای گفتن داشته باشد و نام کیش را دوباره در عرصه جهانی مطرح کند.

این کارشناس حوزه گردشگری اظهار کرد: این رویداد باید هر سال و براساس ظرفیت‌های همان سال طراحی شود و نمی‌توان از همین حالا برای سال آینده نسخه‌ای پیچید، شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر دوره تعیین‌کننده ساختار برگزاری است.

واکنش‌ها و جنجال‌های رسانه‌ای

او با اشاره به برخی حواشی‌ها گفت: رسانه‌های داخلی و خارجی تلاش کردند این رویداد را سیاسی کنند، اما با درایتی که دولت و نیروهای نظارتی دارند، قطعاً این تلاش‌ها بی‌نتیجه خواهد بود. نیت‌ها برای برگزاری این رویداد خیر بوده و مسابقه هم انجام‌ شده که در راستای ارتقاء برند گردشگری کیش بوده است.

روشن در واکنش به سخنان برخی از نمایندگان مجلس که گفته بودند دستگاه قضایی باید به این موضوع ورود کند و جلوی تکرار این دوماراتن را بگیرد، تصریح کرد: هر زمان صورت‌ مسئله را پاک کنیم، اشتباه کرده‌ایم. به عنوان مثال در دربی استقلال و پرسپولیس در اراک که از کانال‌های مختلف مجوز دارند اتفاقی هم رخ دهد، اما فوتبال را تعطیل نمی‌کنند. سوال این است که چرا یاد گرفته‌ایم با بوجود آمدن کوچک‌ترین مسئله‌ای بگوییم باید با آن برخورد شود، این نگاه باعث می‌شود اعتماد عمومی کاهش یابد.

وی ادامه داد: شاید اگر خود ما برگزار کننده بودیم، اتفاقی بدتر رخ می‌داد. استقبال گسترده مردم نشان می‌دهد نباید تحت تأثیر حواشی قرار گرفت یا به دنبال بهره‌برداری سیاسی و حزبی بود.

اثر مثبت این رویداد بر اقتصاد کیش

روشن با بیان اینکه «از شهرهای مختلف برای این مسابقه به کیش آمدند»، گفت: خوشبختانه بیش از ۲۵ هزار نفر در بازه سه تا چهار روزه وارد جزیره شدند. ۵۰۰۰ نفر از این تعداد شرکت‌کننده اصلی بودند و این حجم ورودی گردشگر بی‌سابقه بوده و هیچ ایونتی در سال‌های اخیر چنین ورودی‌ای نداشته است.

وی افزود: این رویداد باعث رونق قابل توجه گردشگری کیش شد و در چند ماه اخیر نیز افزایش پروازها نشان داد که این حوزه رشد خوبی داشته و دوماراتن علت مهمی در این رشد بوده است.

او ادامه داد: باید برند گردشگری کیش را احیاء کنیم. حدود هشت ماهی است که این روند آغاز شده و تیم جوان سازمان منطقه آزاد کیش تاکنون خوب عمل کرده است. اگر مشکلات و نواقصی وجود داشته، نباید فقط ایراد بگیریم تا برگزاری یک مسابقه از المپیک هم سخت‌تر باشد.

روشن تأکید کرد: این رویداد مردمی است و قرار است هر سال گسترده‌تر شود و باید شرایطی فراهم کنیم که تعداد بیشتری هم در این رویداد ورزشی شرکت کنند چرا که این کم‌هزینه‌ترین، پرتبلیغ‌ترین و پربازده‌ترین اقدام تبلیغاتی برای کیش است که می‌تواند در سال‌های آینده پرپیمان‌تر، در روزهای متعدد و با تفکیک سنی و جنسیتی بهتر برگزار شود.

دو ماراتن؛ فرصتی برای نسل جدید

این کارشناس حوزه گردشگری افزود: این رویداد نشان داد جوان‌های ما به ورزش و فعالیت گروهی علاقه‌مندند و می‌خواهند در داخل کشور هم‌افزایی داشته باشند و باید به‌جای تنش، از افرادی که مسبب برگزاری این رویداد ورزشی شده‌اند تقدیر کنیم و اگر معضلاتی وجود دارد، برای دوره‌های بعد گوشزد کنیم.

وی ادامه داد: ممکن است نگاه ما با یکدیگر متفاوت باشد، اما باید معیارمان را عرف و نیازهای نسل جدید قرار دهیم.

انتهای پیام/