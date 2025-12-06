خبرگزاری کار ایران
زیست‌بوم بین‌المللی اقتصاد دیجیتال منطقه آزاد انزلی ایجاد می شود

تبدیل منطقه آزاد انزلی به هاب منطقه‌ای استارتاپ‌های تکنولوژی و اقتصاد هوشمند

تبدیل منطقه آزاد انزلی به هاب منطقه‌ای استارتاپ‌های تکنولوژی و اقتصاد هوشمند
عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی از "ایجاد زیست‌بوم بین‌المللی اقتصاد دیجیتال در این منطقه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی وامور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مهدی گلدوست، مدیر فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه در راستای بهره گیری از تحولات تکنولوژیک نسل چهارم و پنجم صنعتی، اکوسیستم اختصاصی این منطقه طراحی و عملیاتی می شود، اضافه کرد: با عنایت به زیرساخت های متنوع حمل و نقلی، توانمندی نیروی انسانی و فعالین اقتصادی، تجربه دو دهه فعالیت در اقتصاد داخلی و خارجی کشورمان توسط منطقه آزاد انزلی، در کنار تغییر و تحولات رخ داده در پارادایم های سرمایه گذاری و ترانزیتی بین المللی؛ راهبرد این منطقه مبتنی بر تبدیل شدن به زیست‌بوم بین‌المللی اقتصاد دیجیتال قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه برای تحقق این برنامه کاربردی نمونه های موفق مراکز نوآوری، فناوری داخلی و کشورهای منطقه مورد بررسی قرار گرفته، و از تجربه آنها استفاده خواهد شد، تصریح کرد: بهره مندی منطقه آزاد انزلی از همه مودهای حمل و نقلی با وجود دو مجتمع بندری، فرودگاه بین المللی و اتصال به شبکه ریلی ایران؛ وجود 2000 هکتار پهنه های اراضی صنعتی؛ و جایگاه این منطقه به عنوان یکی از قطب های گردشگری کشور با میزبانی سالیانه 12 میلیون گردشگر داخلی و خارجی در کنار مزایا و معافیت های قانونی و نگاه توسعه دانایی‌محور،دانش بنیان و کاربردی هیأت مدیره سازمان؛ مهمترین مولفه های تحقق راهبرد فوق را تشکیل می دهد.

گلدوست باتصریح براینکه اغلب کسب و کارهای برتر جهان در حوزه های دیجیتال و سایبری مشغول فعالیت می باشند؛ افزود: شروع و محل تمرکز اولیه این اقدام و برنامه کاری سومین شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی خواهد بود و همزمان در تمام الگوها و مدل های برنامه ریزی و شرح وظایف کاری و خدمات رسانی این سازمان و منطقه تعمیم خواهد یافت.

عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی خاطر نشان کرد: زیست‌بوم بین‌المللی اقتصاد دیجیتال منطقه آزاد انزلی براساس الگوی هم افزایی توانمندی های دانشگاهی-پژوهشی داخلی و بین المللی، و استفاده از ظرفیت های مشاوره ای شرکت های طراحی اکوسیستم های اقتصاد دیجیتال ایرانی و خارجی در کشورهای منطقه طراحی و در قالب یک سند بالادستی برای برنامه های توسعه ای این منطقه به تصویب خواهد رسید.

مدیر فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه طی دو دهه آینده نخستین منطقه آزاد شمال کشور محل تمرکز و فعالیت شرکت های دانش بنیان، نوآور، فناور و گروه های شتاب دهنده و استارتاپی‌ کشورهای منطقه خواهد شد گفت: در واقع زیست بوم مورد بحث در راستای بهره برداری حداکثری از سه بنیان فعالیت و کسب و کار موجود در این منطقه یعنی ترانزیت و حمل و نقل، گردشگری، و تولیدی-صنعتی با دایره متنوع دانش بنیان، تا فرآوری محصولات کشاورزی و شیلاتی در دستور کار قرار دارد.

گلدوست افزود: با اجرای این طرح منطقه آزاد انزلی در مسیر تبدیل شدن به پایتخت اقتصاد دیجیتال کشور، هاب منطقه‌ای استارتاپ‌های تکنولوژی و اقتصاد هوشمند، مرکز جذب شرکت‌های بین‌المللی فناوری، و پلتفرم صادرات محصولات و خدمات دیجیتال  قرار می گیرد.

 

 

