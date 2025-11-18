خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایجاد نخستین رصدخانه قوانین گردشگری خاورمیانه در کیش

ایجاد نخستین رصدخانه قوانین گردشگری خاورمیانه در کیش
کد خبر : 1715930
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) رصدخانه قوانین گردشگری خاورمیانه را در کیش ایجاد می کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه ازاد کیش، سید محمد امین جعفری، مدیر نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش گفت: تشکیل رصدخانه قوانین گردشگری خاورمیانه گامی راهبردی در جهت هم‌افزایی حقوقی و نظارتی میان کشورهای منطقه است.

وی تأکید کرد: کیش به‌عنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری ایران و منطقه، ظرفیت آن را دارد که نخستین الگوی اجرایی این رصدخانه در سطح ملی باشد. ما در حال تدوین سازوکارهایی هستیم تا قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خدمات گردشگری جزیره در قالب یک پایگاه حقوقی و نظارتی شفاف، قابل دسترس و هم‌ تراز با استانداردهای بین‌المللی بازآرایی شود.

جعفری با بیان اینکه هم‌زمان با تصمیم  سازمان جهانی گردشگری ) (UNWTO، برنامه‌ای جامع برای ارتقای نظام نظارت بر مراکز گردشگری در کیش آغاز شده است، افزود: در این برنامه، سه محور کلیدی دنبال می‌شود: ایجاد بانک اطلاعاتی قوانین و مقررات گردشگری کیش، راه‌اندازی سامانه‌ی هوشمند رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی، و بازنگری در استانداردهای ایمنی و کیفیت خدمات گردشگری، به‌ویژه در حوزه‌ی تفریحات دریایی و مراکز اقامتی.

وی خاطرنشان کرد: گفت‌وگو با دفتر منطقه‌ای UNWTO برای امضای تفاهم‌نامه همکاری در زمینه‌ی تبادل داده‌ها و آموزش کارشناسان در دستور کار قرار گرفته است. ما معتقدیم پیوند میان دانش حقوقی بین‌المللی و تجربه‌ی میدانی کیش می‌تواند الگویی نو برای نظارت مؤثر، شفاف و مبتنی بر اعتماد عمومی فراهم آورد.

مدیر نظارت بر خدمات گردشگری کیش در پایان تأکید کرد: ایجاد رصدخانه قوانین گردشگری در خاورمیانه، فرصتی برای بازتعریف نگاه نظارتی در کشور است. جزیره‌ی کیش با برخورداری از زیرساخت‌های گردشگری و ظرفیت مدیریتی بالا، می‌تواند پیشگام تحقق این ایده باشد و نخستین پایگاه اجرایی آن در ایران را پایه‌گذاری کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ