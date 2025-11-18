ایجاد نخستین رصدخانه قوانین گردشگری خاورمیانه در کیش
سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) رصدخانه قوانین گردشگری خاورمیانه را در کیش ایجاد می کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه ازاد کیش، سید محمد امین جعفری، مدیر نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش گفت: تشکیل رصدخانه قوانین گردشگری خاورمیانه گامی راهبردی در جهت همافزایی حقوقی و نظارتی میان کشورهای منطقه است.
وی تأکید کرد: کیش بهعنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری ایران و منطقه، ظرفیت آن را دارد که نخستین الگوی اجرایی این رصدخانه در سطح ملی باشد. ما در حال تدوین سازوکارهایی هستیم تا قوانین، آییننامهها و دستورالعملهای خدمات گردشگری جزیره در قالب یک پایگاه حقوقی و نظارتی شفاف، قابل دسترس و هم تراز با استانداردهای بینالمللی بازآرایی شود.
جعفری با بیان اینکه همزمان با تصمیم سازمان جهانی گردشگری ) (UNWTO، برنامهای جامع برای ارتقای نظام نظارت بر مراکز گردشگری در کیش آغاز شده است، افزود: در این برنامه، سه محور کلیدی دنبال میشود: ایجاد بانک اطلاعاتی قوانین و مقررات گردشگری کیش، راهاندازی سامانهی هوشمند رسیدگی به شکایات و گزارشهای مردمی، و بازنگری در استانداردهای ایمنی و کیفیت خدمات گردشگری، بهویژه در حوزهی تفریحات دریایی و مراکز اقامتی.
وی خاطرنشان کرد: گفتوگو با دفتر منطقهای UNWTO برای امضای تفاهمنامه همکاری در زمینهی تبادل دادهها و آموزش کارشناسان در دستور کار قرار گرفته است. ما معتقدیم پیوند میان دانش حقوقی بینالمللی و تجربهی میدانی کیش میتواند الگویی نو برای نظارت مؤثر، شفاف و مبتنی بر اعتماد عمومی فراهم آورد.
مدیر نظارت بر خدمات گردشگری کیش در پایان تأکید کرد: ایجاد رصدخانه قوانین گردشگری در خاورمیانه، فرصتی برای بازتعریف نگاه نظارتی در کشور است. جزیرهی کیش با برخورداری از زیرساختهای گردشگری و ظرفیت مدیریتی بالا، میتواند پیشگام تحقق این ایده باشد و نخستین پایگاه اجرایی آن در ایران را پایهگذاری کند.