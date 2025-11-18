ایجاد نخستین رصدخانه قوانین گردشگری خاورمیانه در کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه ازاد کیش، سید محمد امین جعفری، مدیر نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش گفت: تشکیل رصدخانه قوانین گردشگری خاورمیانه گامی راهبردی در جهت هم‌افزایی حقوقی و نظارتی میان کشورهای منطقه است.

وی تأکید کرد: کیش به‌عنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری ایران و منطقه، ظرفیت آن را دارد که نخستین الگوی اجرایی این رصدخانه در سطح ملی باشد. ما در حال تدوین سازوکارهایی هستیم تا قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خدمات گردشگری جزیره در قالب یک پایگاه حقوقی و نظارتی شفاف، قابل دسترس و هم‌ تراز با استانداردهای بین‌المللی بازآرایی شود.

جعفری با بیان اینکه هم‌زمان با تصمیم سازمان جهانی گردشگری ) (UNWTO، برنامه‌ای جامع برای ارتقای نظام نظارت بر مراکز گردشگری در کیش آغاز شده است، افزود: در این برنامه، سه محور کلیدی دنبال می‌شود: ایجاد بانک اطلاعاتی قوانین و مقررات گردشگری کیش، راه‌اندازی سامانه‌ی هوشمند رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی، و بازنگری در استانداردهای ایمنی و کیفیت خدمات گردشگری، به‌ویژه در حوزه‌ی تفریحات دریایی و مراکز اقامتی.

وی خاطرنشان کرد: گفت‌وگو با دفتر منطقه‌ای UNWTO برای امضای تفاهم‌نامه همکاری در زمینه‌ی تبادل داده‌ها و آموزش کارشناسان در دستور کار قرار گرفته است. ما معتقدیم پیوند میان دانش حقوقی بین‌المللی و تجربه‌ی میدانی کیش می‌تواند الگویی نو برای نظارت مؤثر، شفاف و مبتنی بر اعتماد عمومی فراهم آورد.

مدیر نظارت بر خدمات گردشگری کیش در پایان تأکید کرد: ایجاد رصدخانه قوانین گردشگری در خاورمیانه، فرصتی برای بازتعریف نگاه نظارتی در کشور است. جزیره‌ی کیش با برخورداری از زیرساخت‌های گردشگری و ظرفیت مدیریتی بالا، می‌تواند پیشگام تحقق این ایده باشد و نخستین پایگاه اجرایی آن در ایران را پایه‌گذاری کند.