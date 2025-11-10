مرکز چشم پزشکی فخرالنساء قطب استان و مرکز مراجعه بیماران عراقی است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی مطورزاده در نخستین نشست سیاست‌گذاری این رویداد، با ادای احترام به مردم منطقه، گفت: ابتدا لازم است از طرف مردم خونگرم خرمشهر و آبادان از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی قدردانی کنم که در اولین روزهای تصدی مسئولیت این وزارتخانه پذیرفت که در خوزستان و منطقه آزاد اروند یک کار مهمی را انجام دهد و این کار را به دکتر تابش که مدیر با کفایتی است سپرد.

وی با اشاره به جایگاه منطقه افزود: از همه شما دعوت می‌کنم حتماً در این رویداد مهم حاضر باشید؛ زیرا برای آزادی خرمشهر ۶۰ هزار جوان این ملت شریف به قربانگاه رفتند و ما باید تلاش کنیم در جهت تحقق آرمان شهدا این کار ارزشمند را با جدیت دنبال کرده و در این عرصه گام برداریم.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی به ظرفیت‌های موجود درمانی در این استان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: یک مرکز پزشکی در خرمشهر به نام «فخرالنساء» داریم که با دستور آیت‌الله سیستانی بنا نهاده شده و قطب چشم پزشکی استان بوده و جزو مراکزی است که مجوز IPD داشته و مرکز مراجعه بیماران عراقی هم هست. این مرکز بسیار مجهز و مدرن ولی کوچک، روزانه حدود ۲۰ درصد از مراجعین عراقی را پوشش می‌دهد.

مطورزاده از پیگیری تکمیل مرکز تخصصی قلب خرمشهر خبر داد و گفت: ضمن تشکر از آقای طفرقندی برای دستورشان جهت تکمیل مرکز قلب خرمشهر در سفر قبلی هیأت دولت به استان خوزستان، این پروژه در حال حاضر پیشرفت ۹۰ درصدی دارد و اگر راه‌اندازی شود، تنها مرکز تخصصی قلب در خوزستان و جنوب غرب کشور خواهد بود. از وزارت بهداشت و درمان درخواست دارم حالا که این بیمارستان در حال اتمام پروژه و تکمیل است، به فکر تکمیل تجهیزات آن باشند.

رویداد بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در گردشگری پزشکی اروند، ۱۲ تا ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ با همکاری مشترک هلدینگ گردشگری تأمین (هگتا) و به میزبانی منطقه آزاد اروند برگزار می‌شود.

