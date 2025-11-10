طراحی سامانه ملی گردشگری سلامت با همکاری دو وزارتخانه کلید خورد
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از طراحی سامانه ملی گردشگری سلامت با هدف ایجاد انسجام و نظارت مؤثر میان وزارت میراثفرهنگی و وزارت بهداشت خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، انوشیروان محسنی بندپی در نخستین نشست شورای سیاستگذاری این رویداد اظهار داشت: به این جمعبندی رسیدیم که باید انسجام و نظارت مؤثری میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت میراثفرهنگی برقرار شود.
وی افزود: طراحی سامانه ملی گردشگری سلامت، یکی از برنامههای مشترک دو وزارتخانه است تا از مبدأ تا مقصد بر روند خدماترسانی نظارت مؤثر صورت گیرد.
بندپی با اشاره به موقعیت ممتاز منطقه آزاد اروند افزود: ۶۸ درصد گردشگران ورودی ایران از کشور عراق هستند و این امر فرصت بینظیری برای سرمایهگذاری در گردشگری سلامت فراهم میکند، این منطقه میتواند به یکی از مقاصد اصلی گردشگری سلامت کشور تبدیل شود.
رویداد بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در گردشگری پزشکی اروند، ۱۲ تا ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ با همکاری مشترک هلدینگ گردشگری تامین (هگتا) و به میزبانی منطقه آزاد اروند برگزار میشود.