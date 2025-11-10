مقدمات حضور بانوان آبادانی در ورزشگاه تختی فراهم شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، با نظر رئیس شورای تأمین شهرستان آبادان و همکاری شرکت پالایش نفت آبادان، مجوز حضور بانوان در ورزشگاه تختی صادر شد. این اقدام در پی نشست‌های تخصصی متعددی که طی ماه‌های گذشته به ریاست خسرو پیرهادی، فرماندار ویژه آبادان و رئیس شورای تأمین شهرستان، و با مشارکت فرماندهی انتظامی و دیگر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، نهایی گردید.

بر پایه این تصمیم، جایگاه شمالی شماره ۱۲ ورزشگاه تختی (سمت کانون فرهنگی تربیتی آزادگان) برای بانوان هوادار فوتبال در نظر گرفته شده است.

گفتنی است؛ تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ دسته اول، روز جمعه این هفته در ورزشگاه تختی میزبان تیم فرد البرز خواهد بود.

